Il ginocchio va ko, UFFICIALE: salta l’affare del Napoli

La società di De Laurentiis sta cedendo Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain, ma c’è un problema: infortunio e il colpo può saltare

Un gennaio pirotecnico per il Napoli. Gli azzurri sono i protagonisti del mercato, anche se non come avrebbero auspicato i tifosi partenopei.

La squadra di Antonio Conte, infatti, sta per perdere Khvicha Kvaratskhelia, ormai destinato al Paris Saint-Germain. Accordo trovato per una cifra che dovrebbe ballare tra i settanta e gli ottanta milioni di euro, includendo i bonus. L’addio del georgiano fornisce a Manna un tesoretto importante per poter rinforzare la squadra. Il tecnico chiede un difensore e Danilo è il prescelto: la fumata bianca è vicina, si attende la risoluzione con la Juventus per chiudere il suo arrivo.

Poi ci sarà da pensare al sostituto del numero 77 e i nomi sono tanti. L’idea del Napoli è quella di puntare su un giovane di grande talento, anche per un problema di liste. Garnacho è sicuramente un obiettivo, anche se lo United spara alto, così come può essere Adeyemi del Borussia Dortmund. Non dovesse essere possibile un acquisto di questo tipo, ecco che i partenopei punterebbe su un calciatore esperto da prendere in prestito, dovendo però in questo caso liberare un posto in lista con una cessione.

Napoli, niente Werner: infortunio al ginocchio

Si è parlato, ad esempio, di Timo Werner. L’attaccante tedesco, di proprietà del Lipsia, è in prestito al Tottenham, ma ha subito un infortunio al ginocchio nel match di Fa giocato domenica contro il Tamworth.

Il tecnico Postecoglu in conferenza ha parlato di un infortunio al ginocchio che gli impedirà di essere in campo contro l’Arsenal, rimandando agli accertamenti ulteriori aggiornamenti sui tempi di recupero. Con questo stop salta con ogni probabilità la cessione dell’attaccante tedesco in questa finestra di calciomercato e quindi il Napoli dovrà guardare ad altri profili.

Per il Tottenham un infortunio che complica ulteriormente le cose visto i tanti assenti in questo periodo. Contro l’Arsenal la lista degli indisponibili è lunga e contempla Guglielmo Vicario, Micky van de Ven, Cristian Romero, Ben Davies, Destiny Udogie, Rodrigo Bentancur e Wilson Odobert.