Kalulu non basta, Retegui riacciuffa la Juve: tredicesimo pareggio per Motta

Terzo pari consecutivo per l’Atalanta di Gasperini. I bianconeri giocano una buona partita, ma ancora una volta si fanno riprendere. Mancato l’aggancio alla Lazio

È finito 1-1 il big match tra Atalanta e Juve valevole per il recupero della 19esima giornata di Serie A. I bianconeri sentono solo il profumo della vittoria, poi a poco più di dieci dal termine Cambiaso si fa anticipare in area da Retegui e va in frantumi il vantaggio firmato da Kalulu. Di conseguenza i tre punti, mai arrivati in questo inizio 2025. L’ultima vittoria risale al 22 dicembre, in casa del Monza.

Per Motta non sembra esserci cura alla pareggite: quello di stasera è il tredicesimo pareggio in campionato (13 in 20 partite!), il quindicesimo stagionale contando la Champions. Con questo passo la Juventus non può andare lontano, non può ambire nemmeno all’obiettivo minimo, che è il quarto posto distante adesso 2 punti.

Anche l’Atalanta è a rischio pareggite, con la Juve è infatti il terzo pari consecutivo. Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo vuoto, la terza frenata in chiave Scudetto. Gasperini era infatti nervosismo, stasera voleva vincere proprio per non rischiare di perdere ulteriore terreno da Napoli e Inter. Ma alla fine l’1-1 può essere visto in maniera positiva, soprattutto per come si era incanalata la gara. Per ampi tratti la Juve ha giocato meglio, è stata più cattiva e pericolosa.

La ‘Dea’ è partita forte, poi però ha perso campo ed è stata salvata prima dal palo e poi, più volte, da Carnesecchi. Che nulla ha potuto sul tiro ravvicinato di un super Kalulu, su assist di un McKennie da applausi. Dove lo metti sta, lo statunitense, che nel primo tempo ha ricevuto una gomitata al volto da parte di Kolasinac, ‘graziato’ dall’arbitro.

Dopo il vantaggio, i bianconeri non hanno chiuso l’incontro e l’Atalanta è rimasta viva, trovando al 78′ l’inzuccata del neo entrato Retegui. Cambiaso salta in ritardo e l’argentino, di testa, non ha perdonato. Per Koopmeiners (maluccio anche stasera) e compagni un pareggio senz’altro diverso dagli altri, in senso positivo, ma pur sempre un pareggio… Se potrà essere un punto di (ri)partenza, lo vedremo presto, già sabato sera contro il Milan.

Tabellino Atalanta-Juventus 1-1 e classifica Serie A aggiornata

MARCATORI: 54′ Kalulu, 78′ Retegui

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 47; Inter** e Atalanta 43, Lazio 36, Juventus 34; Fiorentina* 32; Milan* 31; Bologna** 29; ; Udinese 26; Roma 24, Genoa 23; Torino 22; Empoli e Lecce 20; Como, Parma e Verona 19; Cagliari 18; Venezia 14; Monza 13.

*una partita in meno

**due partite in meno