Atalanta-Juve, è bufera: “Gomitata volontaria”

Tifosi bianconero inferociti nel corso della sfida andata in scena al ‘Gewiss Stadium’: “Nemmeno giallo, tutto regolare sappiamo solo rubare”

Grandi polemiche durante Atalanta-Juventus. In particolare da dopo il contatto tra Kolasinac e McKennie, avvenuto nel primo tempo della sfida andata in scena al ‘Gewiss Stadium’ e valevole per il recupero della 19esima giornata di Serie A.

Atalanta-Juve, gomitata Kolasinac a McKennie: tifosi furiosi!

Su X è pieno di commenti di tifosi bianconeri, più o meno tutti inferociti per la mancata sanzione a Kolasinac, il quale rifila una gomitata a Weston McKennie su cui non è stato preso alcun provvedimento. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Scusate ma questo non è rosso?

Va dritto sul muso di Mckennie?

Neanche rivisto al VAR.

Neanche rivisto al VAR. Andiamo avanti così. #AtalantaJuve

Nemmeno giallo, tutto regolare sappiamo solo rubare #AtalantaJuve

McKennie che chiede spiegazioni dopo la gomitata di Kolasinac ignorata dal guardalinee e dal var#jvtblive #atalantajuve

Gomitata netta da espulsione. Chissà quali film guardano al var#atalantajuve #jvtblive

Naturalmente una gomitata in faccia ad un giocatore della #Juventus non è assolutamente una cosa da sanzionare.#AtalantaJuve

Come al solito con la Juve il VAR fa lo sporco lavoro della #MarottaLeague

Come al solito con la Juve il VAR fa lo sporco lavoro della #MarottaLeague Gomitata a #McKennie da rosso.#AtalantaJuve

Secondo me è gomitata volontaria, lo guarda proprio.#mckennie#AtalantaJuve

Atalanta-Juve, grande partita di McKennie. Male Koopmeiners

Per molti era da rosso diretto, perché il gesto del difensore atalantino va diretto al volto dello statunitense. A cui Giorgio Musso di Calciomercato.it ha dato voto 7 per la prestazione di stasera. Il top dei bianconeri è stato Kalulu, autore del momentaneo 1-0, il flop invece Koopmeiners.

“Infortunio a fine partita? No, era solo frustrazione – ha risposto a ‘Sky Sport’ McKennie dopo l’1-1 con l’Atalanta – Per noi è un momento difficile, ma l’importante è restare compatti. Speriamo di conquistare i tre punti nella prossima partita, perché a calcio si gioca sempre per vincere”.