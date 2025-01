PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-JUVENTUS 1-1: bomber Kalulu, Cambiaso colpevole

Voti, top e flop di Atalanta-Juventus, match del ‘Gewiss Stadium’ valido per il recupero della 19° giornata del campionato di Serie A. Al vantaggio del difensore francese risponde il neo entrato Retegui

Ancora un pareggio per la Juventus (il 13° su 20 partite di campionato), stavolta pieno di rimpianti e dopo una prestazione all’altezza nella tana dell’Atalanta.

Kalulu si traveste da bomber e, dopo aver sfiorato il vantaggio, trova la zampata dell’1-0 sull’assist dell’ottimo McKennie. Le mosse di Gasperini dalla panchina però cambiano l’Atalanta, che grazie al ritrovato Retegui riacciuffa la ‘Vecchia Signora’. Samardzic dà la scossa alla ‘Dea’, Cambiaso si addormenta invece sul gol orobico. L’ex Koopmeiners, beccato per tutta la partita dal ‘Gewiss Stadium’, non dà segnali di riscossa, male anche Pasalic sulla trequarti di casa.

ATALANTA

Carnesecchi 7

Scalvini 5,5 (80′ Hien SV)

Djimsiti 6

Kolasinac 5,5

Zappacosta 5,5 (65′ Bellanova 6,5)

De Roon 6

Ederson 7

Ruggeri 6,5

Pasalic 5 (55′ Samardzic 7)

De Ketelaere 5,5 (65′ Retegui 7)

Lookman 6 (79′ Zaniolo 5,5)

Allenatore: Gasperini 6,5

TOP Atalanta: Samardzic 7 – Dà la scossa insieme a Retegui. L’attacco dell’Atalanta cambia decisamente marcia con l’ingresso in campo del fantasista serbo. Spaventa subito Di Gregorio, crea un paio di potenziali chance da rete nell’area ospite. Brillante.

FLOP Atalanta: Pasalic 5 – Ha una ghiotta chance in contropiede prima del vantaggio bianconero, ma la spreca malamente calciando a lato. Dimostra poca lucidità nel servire le punte, spesso si estranea dalla manovra.

JUVENTUS

Di Gregorio 6,5

Savona 5

Gatti 6,5

Kalulu 7,5

Cambiaso 4,5

Locatelli 6 (86′ Fagioli SV)

Thuram 6,5 (75′ Douglas Luiz SV)

Yildiz 7

Koopmeiners 5,5

McKennie 7

Nico Gonzalez 6 (80′ Mbangula SV)

Allenatore: Thiago Motta (in panchina Hugeux) 6,5

TOP Juventus: Kalulu 7,5 – Fa le prove generali del gol qualche minuto prima, dove colpisce un clamoroso palo: la sfera non entra per questione di centimetri. In una Juve senza centravanti, si traveste da bomber firmando il primo centro in bianconero. Dietro mura l’Atalanta insieme al braccio destro Gatti.

FLOP Juventus: Cambiaso 4,5 – Incerto e macchinoso all’inizio, con i padroni di casa che trovano terreno fertile dal suo lato. Cresce a inizio ripresa ma nel finale ecco la frittata in compartecipazione con Savona, che consente alla coppia Bellanova-Retegui di trovare la rete del pareggio. Colpevole.

Serie A, il tabellino di Atalanta-Juventus: Retegui e Samardzic determinanti, l’ex Koopmeiners non cambia marcia

ATALANTA-JUVENTUS 1-1

54′ Kalulu; 78′ Retegui (A)

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini (90′ Hien), Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta (65′ Bellanova), de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic (55′ Samardzic); de Ketelaere (65′ Retegui), Lookman (79′ Zaniolo). A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Brescianini, Sulemana, Palestra. Allenatore: Gasperini

Juventus (4-2-4): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli (86′ Fagioli), Thuram (75′ Douglas Luiz); Yildiz, Koopmeiners, McKennie; Nico Gonzalez (80′ Mbangula). Perin, Pinsoglio, Rouhi, Adzic, Weah. Allenatore: Thiago Motta (in panchina Hugeux)

Arbitro: Doveri (sez. Roma)

VAR: Marini

Ammoniti: Kolasinac (A), Mbangula (J)

Espulsi:

Note: recupero 2′ e 5′; spettatori 22.920, incasso da 751 mila euro