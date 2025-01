Koopmeiners è il nemico numero uno: accoglienza caldissima al ‘Gewiss Stadium’

Il centrocampista olandese per la prima volta da ex davanti ai tifosi dell’Atalanta nel match di campionato tra la ‘Dea’ e la Juventus

C’era ovviamente tanta attesa per il ritorno di Teun Koopmeiners a Bergamo, dopo la lunghissima telenovela estiva sul trasferimento alla Juventus e la rottura con l’Atalanta dopo tre stagioni.

Clima gelido e temperature polari al ‘Gewiss Stadium’, ma l’accoglienza per il centrocampista olandese è caldissima fin dall’ingresso in campo delle due formazioni per il riscaldamento. Fischi copiosi e insulti contro il numero 8 bianconero da parte dei tifosi orobici: “Koopmeiners uomo di m…”, l’urlo arrivato dalle tribune. Al quale hanno risposto gli ultras della Juve dal settore ospiti, con cori e applausi verso il loro beniamino, a caccia della svolta davanti alla sua ex squadra dopo una stagione decisamente deludente finora con la maglia della ‘Vecchia Signora’.

Atalanta-Juventus, i tifosi della ‘Dea’ non perdonano Koopmeiners

Koopneiners agirà di consueto sulla trequarti dello scacchiere di Thiago Motta, stasera in tribuna vista la squalifica e con il suo posto in panchina che sarà preso dal vice Hugeux.

Fischi assordanti anche alla lettura delle formazioni e uno striscione (‘Koop’ f… off’) per il nazionale olandese, capitano nell’ultimo derby pareggiato con il Torino e con la fascia tornata sul braccio del rientrante Locatelli. Koopmeiners viene beccato a ogni tocco di palla dal ‘Gewiss Stadium’, con i compagni di squadra che cercano di caricarlo e rincuorarlo. Una curiosità in casa Juve: durante il riscaldamento anche Douglas Luiz si è aggiunto come jolly alla partitina con i compagni, con il brasiliano che potrebbe essere l’arma in più di Motta a gara in corso dopo la titolarità nella stracittadina di sabato.