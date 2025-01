Juventus sconcertata: offerta ‘sfacciata’ per Dusan Vlahovic

Sul serbo è piombato un club di Premier League, che avrebbe una buona disponibilità economica per accontentare i bianconeri

Nel calcio di oggi gli infortuni sono diventati ormai sempre più condizionanti e influenti sul gioco e sulle scelte degli allenatori. Tante partite, calendari fitti, sforzo fisico probabilmente maggiore rispetto al passato. Le nazionali spesso ne producono parecchi di infortuni, portando più volte situazioni di emergenza ai club. In Italia succede in maniera frequente, ma tutto questo ovviamente incide anche sul mercato a stagione in corso. Una variabile che può cambiare le carte in tavola, chiedere anche alla Juventus che in un batter d’occhio ha visto allontanarsi Araujo per il ko di Inigo Martinez che starà fuori un mese. Anche se i bianconeri ancora sperano e tengono aperta la pista.

E sempre dalle parti di Torino hanno ricevuto gli approcci dell’Arsenal, che invece dovrà fare a meno assai più a lungo di un giocatore importante come Gabriel Jesus. Il brasiliano ha avuto non poche difficoltà in questa stagione, ma nelle ultime quattro partite di Premier si era ripreso il posto da titolare segnando anche tre gol. Ma contro lo United in FA Cup per l’ex City è arrivato un grave infortunio al ginocchio.

La preoccupazione è tanta, si attendono ora gli esami ma tutto va nella direzione di una rottura del crociato. E allora i Gunners per forza di cose devono agire alla svelta sul mercato, dopo che in estate avevano scelto di rimanere con Gabriel Jesus e Havertz. I primi approcci dell’Arsenal sono stati proprio con la Juventus per Dusan Vlahovic.

Juve, dall’Arsenal offerta assurda per Vlahovic dopo l’infortunio di Gabriel Jesus: proposto il prestito

Secondo quanto riportato dal prestigioso ‘The Athletic’, per Jesus si prospettano quindi parecchi mesi di assenza con una stagione ormai già finita. Per questo l’Arsenal entrerà prepotentemente sul mercato per un attaccante e l’indiscrezione in questione parla di un’offerta definita “sfacciata” alla Juventus per avere subito Dusan Vlahovic. Sfacciata perché si tratta di una proposta di prestito secco, ovviamente rispedita subito al mittente dai bianconeri.

A parte la ‘follia’ londinese nella richiesta alla Vecchia Signora per il suo unico centravanti in rosa, questo potrebbe essere comunque un inizio per dei colloqui che – scrivono ancora in Inghilterra – potrebbe portare alla cessione del serbo per il ‘giusto prezzo’ visti i 18 mesi rimasti di contratto. Oltre a Vlahovic, tra i nomi in lista ci sono anche Isak, Sesko e Matheus Cunha, ma anche Ferguson in prestito. L’Arsenal, in ogni caso, avrebbe una buona disponibilità economica e potrebbe provare a venire incontro alla Juve, che intanto ha preso Alberto Costa. Tra le ipotesi anche Gyokeres dello Sporting, nel mirino per l’estate ma con la possibilità che si riaprano i dialoghi per un arrivo anticipato. Da non escludere anche un ritorno dell’Arsenal su Kolo Muani del PSG, su cui sta ancora lavorando la Juventus.