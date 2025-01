Che guaio prima di Atalanta-Juventus: operazione e stagione finita

Tante assenze per il match di questa sera al ‘Gewiss Stadium’ tra gli orobici e la squadra bianconera: rischia un lunghissimo stop per infortunio

L’incrocio tra Atalanta e Juventus è il match di cartello dei recuperi di campionato post Supercoppa in Serie A, con diverse assenze però da ambo le parti per Gasperini e Thiago Motta (che non sarà in panchina per squalifica).

La Juve continua nell’emergenza e tra gli altri dovrà far fronte alle defezioni di Conceicao e Vlahovic, con il centravanti serbo ancora affaticato e che salterà la sfida del ‘Gewiss Stadium’ dopo aver visto dalla tribuna il derby pareggiato sabato scorso contro il Torino. Motta conferma quindi Nico Gonzalez in avanti, anche se c’è inoltre l’ipotesi McKennie falso nueve, con l’argentino che in quel caso si sposterebbe a sinistra nel quartetto offensivo completato da Yildiz e dall’ex Koopmeiners. Rientra Locatelli dalla squalifica, mentre Gasperini dopo diverse settimane ritrova Retegui, che partirà dalla panchina. Il tecnico orobico recupera Djimsiti, ma è emergenza difesa per la ‘Dea’.

Tegola Atalanta: Kossounou rischia quattro mesi di stop

Il difensore albanese infatti non è al meglio, dopo il trauma cranico e i dieci punti di sutura rimediati nell’ultimo match in casa dell’Udinese. Djimsiti è in ballottaggio con Scalvini per una maglia da titolare, considerando anche la pesante assenza di Odilon Kossounou, vittima di un grave infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco per diverso tempo.

Il 24enne difensore ivoriano ha rimediato un problema al tendine dell’adduttore e rischia uno stop di quattro mesi come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’. Nei prossimi giorni l’ex Bayer Leverkusen volerà a Barcellona per un consulto e per decidere su un eventuale intervento, che raddoppierebbe i tempi di recupero rispetto ai due mesi previsti per un infortunio di questo genere senza operazione. Kossounou rischia di aver terminato qui la sua stagione e sarebbe evidentemente una grave tegola nel reparto difensivo per Gasperini.

Serie A, le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; de Ketelaere. Allenatore: Gasperini

Juventus (4-2-4): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, McKennie, Nico Gonzalez. Allenatore: Thiago Motta.