Altro infortunio pesantissimo in difesa prima di Atalanta-Juve: è emergenza

Alla vigilia del recupero del Gewiss, Gasperini deve fare i conti con un forfait che si aggiunge a una situazione già complicata in difesa

La Serie A in questa settimana sarà un flusso continuo che si fermerà solamente giovedì. Una piccola pausa fra tre turni di campionato, il 20esimo che si chiuderà questa sera nel Monday Night tra Monza e Fiorentina, poi i recuperi della 19esima giornata tra domani e mercoledì e infine la 21esima che si aprirà venerdì sera con l’anticipo dell’Olimpico tra Roma e Genoa.

E sarà una settimana fondamentale per il campionato di tante big che si scontreranno tra di loro dando vita a una serie di big match di enorme interesse e peso specifico, per questo attesissimi e infuocati. Milan e Juventus giocheranno domani contro Como e Atalanta, mercoledì toccherà all’Inter contro il Bologna di Italiano ancora scottato per il pareggio subito all’ultimo secondo ieri dalla Roma. Tre partite importantissime per la zona Europa così come per quella scudetto. Ma nel weekend che verrà sono previsti due veri e propri scontri diretti ad altissimo tasso di elettricità: Atalanta-Napoli e Juventus-Milan. Insomma, ci sarà da divertirsi.

Ma per gli allenatori e i calciatori in campo la tensione è alle stelle, serve essere al top e preparare ogni dettaglio al massimo, sperando di non incappare in qualche infortunio di troppo. La Juve ha i soliti problemini, ma di certo anche Gasperini non se la passa particolarmente bene, soprattutto in difesa con il ko pesantissimo di questi minuti.

Atalanta-Juve, tegola Gasperini: infortunio per Kossounou e gennaio finito

L’Atalanta dovrà infatti fare a meno anche di Kossounou per un infortunio muscolo-tendineo con il coinvolgimento diretto all’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori. Ciò vuol dire che il giocatore di proprietà del Bayer Leverkusen dovrà stare fermo almeno 2-3 settimane, anche se tempi più certi verranno stimati col passare dei giorni. In ogni caso, restando sull’immediato presente, l’ivoriano sarà sicuramente out contro la Juventus domani e sabato sera col Napoli.

Un’assenza che si aggiunge a quella di Djimsiti, ieri a parte dopo lo scontro di gioco nel match con l’Udinese che gli ha procurato una ferita alla testa con tanto di dieci punti di sutura. Emergenza difesa quindi per Gasperini contro la Juventus, con una linea che sarà per forza di cose composta dai tre giocatori rimasti a disposizione: Kolanisac, Hien e Scalvini. Per l’Atalanta poi, in vista del Napoli, ci sarà anche la variabile squalifiche, visto che lo stesso Hien è diffidato e in caso di ammonizione – se anche Djimsiti non dovesse recuperare – costringerebbe De Roon ad arretrare. Non il massimo per giocarsi due big match che possono contare molto in chiave scudetto.