Levak domina e trascina la Roma: per il croato c’è la fila

Il classe 2006 grande protagonista anche nella sfida di oggi col Torino valevole per il campionato Primavera. Serve uno sforzo per il rinnovo

Un nome, una garanzia. Sergej Levak continua a trascinare la Roma Primavera. Oggi in casa del Torino il croato è stato il grande protagonista, con due assist e un gol nel 4-2 con cui i giallorossi di mister Falsini hanno liquidato i granata. È la prima vittoria romanista del 2025.

Ormai il talento di Osijek non stupisce più. Nell’ultimo anno si è preso letteralmente la scena attirando su di sé, come scriviamo da mesi qui su Calciomercato.it, l’interesse di mezza Europa.

Tabellino Torino-Roma 2-4

MARCATORI: 23′ Sugamele (R), 26′ Marazzotti (R), 33′ Reale (R), 58′ Levak (R), 66′ Acar (T), 68′ Mangiameli (T)

TORINO (3-5-2): Plaia; Olsson, Mendes, Mullen; Zaia, Dalla Vecchia, Djalò, Perciun, Krzyzanowski; Gabellini, Franzoni. All.: Tufano

ROMA (4-3-3): Marin (dal 64′ De Marzi); Sangaré, Seck, Reale, Cama; Levak, Ivkovic, Marazzotti; Coletta; Zefi, Sugamele. All.: Falsini

Tutti pazzi per Levak

Dal Borussia Dortmund al Girona, passando per il Bayern Monaco: Levak fa gola a tanti grandi club. La Roma, ricordiamo, rischia di perderlo a parametro zero essendo in scadenza di contratto a giugno.

Dall’estero premono per uno dei maggiori prospetti del calcio europeo, un ‘Rodri 2.0’ (copyright Girona) per fisico e visione di gioco a cui sta decisamente stretta la Primavera. La Roma è chiamata a un sforzo se non vuole vederlo andar via a fine stagione.