Brutte notizie per la Roma, aumentano le pretendenti per Levak | CM.IT

Il club giallorosso rischia di perdere a zero il talento croato, elemento cardine della Primavera. Le ultime notizie raccolte da Calciomercato.it

Nella Primavera della Roma di mister Falsini continua a spiccare Sergej Levak. Il centrocampista è stato uno dei migliori in campo anche nel 6-1 inflitto all’Udinese lo scorso sabato. Quella del croato l’ennesima grande prestazione da quando, nel gennaio 2023, è approdato nella Capitale. Come scritto da Calciomercato.it lo scorso 3 novembre, il club dei Friedkin rischia però di perderlo a zero fra qualche mese.

Tutti pazzi per Levak: Borussia Dortmund e Salisburgo si aggiungono a Getafe e Bayern Monaco

Levak è in scadenza a giugno e corteggiatissimo sul mercato. Oltre al Getafe, che ha già incontrato il suo agente e che lo considera una sorta di ‘nuovo Rodri’, sul classe 2006 hanno messo gli occhi diversi grandi club europei. Dal già citato Bayern Monaco – che vanta eccellenti rapporti con chi segue il ragazzo nato e cresciuto all’Osijek – ad altre due realtà tra le migliori in circolazione nel valorizzare i giovani talenti: come raccolto da CM.IT, parliamo di Borussia Dortmund e Salisburgo, cioè ‘galassia’ Red Bull.

Levak grande occasione a zero: la Roma proverà ancora a rinnovare

I club sopracitati sono non poco ingolositi dalla possibilità di prendere a parametro zero Levak, uno dei migliori prospetti croati e non solo attualmente in circolazione. Ovviamente la Roma proverà ancora a rinnovare il contratto, garantendogli magari il salto in prima squadra a partire della prossima stagione. Un progetto serio di crescita e valorizzazione glielo ha già proposto il Getafe e possono farlo Bayern, Dortmund e Salisburgo, visto che l’interesse per il ragazzo è molto forte.

Roma, Levak ha stregato tutti

Levak ha iniziato il suo percorso alla Roma nella squadra Under 18, vincendo il campionato di categoria soltanto qualche mese dopo il suo arrivo in giallorosso. Poi il passaggio in Primavera, dove è diventato subito un elemento cardine del centrocampo e di una squadra in cui il talento di certo non manca.

Dotato di gran fisico (è alto 195cm) e in possesso di un’ottima tecnica oltre che di una spiccata visione di gioco, ecco perché Levak non può passare inosservato in campo. In due anni ha convinto e stregato tutti, anche se non soprattutto all’estero come conferma il grande interesse nei suoi confronti da Germania, Spagna e Austria.