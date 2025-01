Juve, Thiago Motta cambia registro: adesso “Vittoria” è la parola chiave

In casa Juventus cambia l’ordine delle priorità e la conferenza stampa in vista di Atalanta-Juventus segna un punto di svolta: il tasto più battuto da Thiago Motta è quello della vittoria

Neanche il tempo di smaltire la delusione per il risultato nel derby ed è già giorno di vigilia in casa Juventus. Domani i bianconeri sono attesi dalla trasferta di Bergamo, dove affronteranno per la prima volta in stagione l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Una sfida dall’alto tasso di pressione per Thiago Motta, perché arriva nel momento di massima critica nei confronti del suo progetto tecnico.

E non è un caso, quindi, che la conferenza stampa pre-partita del tecnico italo-brasiliano abbia segnato un punto di svolta o, quantomeno, una novità. In tutte le conferenze affrontate fino a qui in stagione, la parola più utilizzata da Thiago Motta è sempre stata “lavoro”. Anche oggi il lavoro è stato ripetuto più volte dal mister bianconero, ma per la prima volta il tasto più battuto è stato quello della “Vittoria“.

Thiago Motta e la Vittoria: ora è la parola d’ordine in casa Juventus

Non è un mistero che il concetto di Vittoria, rigorosamente con la v maiuscola, sia centrale in casa Juventus. Così è sempre stato e così sarà sempre. Quest’anno, però, la Vecchia Signora ha iniziato un progetto giovane, di ampio respiro e per il quale è stato ha messo in conto che sarebbero sorte delle difficoltà. La problematica principale della Juve attuale è proprio la mancanza di vittorie e Thiago Motta sta cercando una cura.

In conferenza, l’allenatore italo-brasiliano ha ribadito più volte questo concetto: “Noi siamo i primi a essere arrabbiati perché non arrivano le vittorie. Siamo arrabbiati per la mancata vittoria contro il Torino, dopo una gara in cui abbiamo giocato meglio degli avversari”. Questo è stato il fulcro della conferenza, il tema principe, senza dimenticare però il mezzo attraverso cui arrivare alla “ricompensa” (così ha definito la vittoria Thiago Motta): il lavoro. Si torna al punto di partenza, il lavoro è sempre alla base di tutto, così come la “convinzione che quello che stiamo facendo è giusto” (altro passaggio chiave della conferenza), così Thiago Motta sta lavorando anche sulla testa dei giocatori. Ora, manca solo la vittoria.