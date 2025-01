Atalanta-Juventus, la conferenza stampa di Thiago Motta | LIVE

L’allenatore bianconero torna subito davanti ai microfoni dopo il derby: domani l’atteso recupero in casa dell’Atalanta

Continua il momento complicato della Juventus, fermata sul pareggio anche nel derby contro il Torino nell’ultima giornata di campionato.

Ennesimo pari per la ‘Vecchia Signora’ in campionato, attesa subito dalla difficile trasferta sul campo dell’Atalanta nel recupero di domani sera. Alla vigilia della sfida del ‘Gewiss Stadium’, come di consueto, ha parlato in conferenza stampa il tecnico bianconero Thiago Motta.

In aggiornamento