Inter, Inzaghi e il dopo Frattesi: punto di svolta per i nerazzurri

Per l’Inter campione d’Italia, tra campo e mercato, un crocevia in cui non si può sbagliare: gli scenari

Gli anticipi del sabato di campionato non hanno sorriso alle squadre impegnate in Supercoppa. Sono arrivati tre pareggi, in ordine di tempo, per Atalanta, Juventus e Milan, che hanno impattato insomma in maniera non ideale con l’inizio del girone di ritorno. L’Inter, invece, è stata l’unica a riuscire a vincere dopo la trasferta in Arabia.

Un match piuttosto significativo, per i nerazzurri, che sono tornati alla vittoria dopo la clamorosa rimonta subita contro il Milan e che ha visto sfumare un trofeo che, al momento del vantaggio di 2-0, sembrava già pronto da essere messo in bacheca.

Come all’andata, i nerazzurri si sono imposti soltanto di misura, per 1-0. In più, a livello di uomini da mandare in campo, l’Inter è piuttosto in emergenza tra difesa e centrocampo. La profondità della rosa permette di sopperire in qualche modo, è vero, ma il momento delicato per quanto concerne gli indisponibili impone delle riflessioni importanti per Inzaghi e non solo.

Calciomercato Inter, Frattesi verso l’addio: il rapporto con Inzaghi e la scelta del sostituto

Per l’Inter, sarà un periodo intensissimo, con gare ogni tre giorni. Altre due potrebbero aggiungersene a febbraio, se non arrivasse la qualificazione diretta agli ottavi di Champions. Servirà dunque avere il massimo potenziale a disposizione. Ecco perché c’è grande attenzione al momento su Davide Frattesi e sul suo possibile addio.

Poco impiegato in questa stagione, Frattesi può lasciare l’Inter a fronte di una giusta offerta, per i nerazzurri. Questo nonostante lo stesso Frattesi sia molto apprezzato dai tifosi, che non vorrebbero vederlo andar via. Nella prima stagione, il centrocampista era risultato spesso decisivo entrando dalla panchina, ma continuando a reclamare più spazio. Spazio che Inzaghi non gli ha concesso, se non in maniera limitata. Il desiderio di giocare di più da parte del giocatore e le scelte del tecnico hanno portato a delle tensioni e all’allontanamento tra i due. L’Inter dovrà dunque scegliere un sostituto opportuno, per mantenere alto il livello della rosa in una stagione in cui la competitività in Italia e in Europa è assai elevata.