Scoppia in lacrime: Frattesi e l’addio all’Inter, cosa succede | VIDEO CM.IT

La mezz’ala protagonista di questo calciomercato è partita con la squadra in direzione Venezia, dove domani i nerazzurri affronteranno la squadra di Di Francesco

Sono le ore, o meglio i giorni di Davide Frattesi. La mezz’ala vuole lasciare l’Inter perché ha capito che con Inzaghi non avrà mai un ruolo da protagonista. Il classe ’99 desidera tornare alla Roma, pronta a fare sul serio presentando un’offerta concreta per l’acquisto del cartellino, che il club di Oaktree valuta 30/40 milioni di euro.

Frattesi dovrebbe partire dalla panchina anche domani, in casa del Venezia. Per colmare l’assenza di Mkhitaryan, nemmeno partito con la squadra, Inzaghi appare infatti orientato a schierare dal primo minuto Piotr Zielinski. Mentre in regia, dove mancherà Calhanoglu, toccherà ad Asllani. Si va verso un centrocampo ‘inedito’, con Barella unico superstite del terzetto titolarissimo.

Alla partenza per la laguna, era presente un corposo gruppetto di interisti. Il più atteso era proprio Frattesi. Come raccolto dall’inviato di Calciomercato.it, appena lo ha visto una tifosa si è fatta avanti consegnandogli un regalo. La stessa ha percorso alcuni metri a braccetto con il centrocampista, scoppiando in lacrime e chiedendogli di non andare via dall’Inter.

Su Frattesi c’è pure la Juventus e nei giorni scorsi ha fatto un sondaggio il Napoli, ma la società di viale della Liberazione con nessuna delle due intende trattare Frattesi. A meno di offerte choc.

🎥 #Inter – Con la squadra c’è anche #Frattesi, al centro dei rumors di mercato: una tifosa gli consegna un regalo e scoppia in lacrime, chiedendogli di restare in nerazzurro ⚫️🔵 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/Np72kj3aNb — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 11, 2025

Venezia-Inter, Inzaghi in emergenza: anche Mkhitaryan ko

Non solo Mkhitaryan e Calhanoglu, l’Inter è partita per Venezia anche senza Acerbi, Bisseck, Correa e Di Gennaro. Recuperato invece Benjamin Pavard.

Con la squadra è partito pure Beppe Marotta, che ha preceduto il Ds Ausilio. Appena sceso dalla macchina, qualche tifoso gli ha chiesto di non vendere Frattesi (“Non si tocca, non lo vendete“) con il presidente dell’Inter che ha ‘risposto’ a tutti con un sorriso.

PROBABILE FORMAZIONE INTER

(3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Taremi.