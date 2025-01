Addio Giuntoli alla Juventus: la scelta è stata fatta

Decisione presa sul Football director bianconero, insieme a Thiago Motta sul banco degli imputati per i risultati negativi della squadra

Non solo Thiago Motta, anche Giuntoli è nel mirino dei tifosi della Juventus. Il Football director bianconero è accusato di aver toppato per intero o quasi la scorsa campagna acquisti, la prima effettiva da quando è approdato a Torino, lasciando diversi buchi. Buchi che a metà gennaio non ha ancora colmato, con l’acquisto di Alberto Costa che lascia ulteriori dubbi.

“Se Giuntoli è in confusione? Non credo, però bisogna essere onesti – ha risposto Giovanni Albanese a ‘Ti Amo Calciomercato.it’, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it – Il suo percorso come direttore sportivo è stato virtuoso, ma la Juve è una dimensione diversa. A Torino c’è l’obbligo di vincere. Questo non si trasmette solo attraverso il valore tecnico. Alcuni errori alla Juve vengono sovraesposti. Lui qualcosa ha sbagliato l’estate scorsa, il ‘caso’ Douglas Luiz è troppo anomalo. Spendi 50 milioni e oggi non è ancora un calciatore centrale”.

Addio Giuntoli alla Juventus, il sondaggio di Calciomercato.it

Calciomercato.it ha voluto stuzzicare i propri followers X con un sondaggio proprio su Cristiano Giuntoli. A loro è stato chiesto “Cosa dovrebbero fare i bianconeri?”. Tra le quattro opzioni prospettate, tre contengono la parola addio. Le meno votate sono state “Addio dopo questo mercato” e “Addio senza titoli”, entrambe col 10%.

Conferma o addio Giuntoli alla Juve, la scelta dei tifosi

“Addio comunque in estate” l’opzione che è arrivata seconda nel sondaggio di CM.IT. Ha preso il 23,3% dei voti. Un secondo posto ben lontano dal primo, che ha conquistato più del doppio dei voti.

I tifosi della Juventus, o perlomeno la maggioranza nutre ancora fiducia in Giuntoli e nel suo operato. Infatti il sondaggio ha visto trionfare l’opzione conferma.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🚨Ennesimo pareggio per la #Juventus. Nel mirino della critica, oltre a #ThiagoMotta, sono finite anche le scelte di mercato di #Giuntoli. Cosa dovrebbero fare i bianconeri?🤔 📲VOTA, RT E COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 13, 2025

“Conferma in ogni caso” per l’ex Napoli ha conquistato più del cinquanta per cento. Per la precisione, il 56,7% dei voti.