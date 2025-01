Via libera allo scambio: la Juventus vende Vlahovic

L’attaccante serbo, fuori per infortunio nel derby, può andare via già a gennaio: lo scambio accontenta tutti

Fuori dal derby per quello che doveva essere un semplice affaticamento. Dusan Vlahovic non è andato neanche in panchina nella stracittadina contro il Torino, una scelta anche di cautela visto l’intenso gennaio che attende la Juventus.

Il serbo è l’unico attaccante centrale attualmente a disposizione di Thiago Motta ed è logico andarci con i piedi di piombo per evitare il rischio di infortuni più complicati. Probabile che Vlahovic martedì sia nuovamente al centro dell’attacco bianconero contro l’Atalanta, anche se Nico Gonzalez non ha fatto male nelle veste di insolito numero 9.

Questo per il futuro immediato, perché il futuro del serbo alla Juventus è carico di dubbi. Con il contratto in scadenza nel 2026 e un ingaggio che salirà a 12 milioni, Giuntoli da tempo lavora ad un prolungamento con rivisitazione dello stipendio al ribasso. Un’idea che non ha trovato d’accordo Vlahovic e il suo entourage, da qui l’ipotesi concreta di un addio in estate. Difficile immagine una cessione già a gennaio perché vorrebbe dire acquistare due attaccanti, invece che uno, e Giuntoli ha come priorità la difesa.

Però spunta ogni tanto fuori l’idea di uno scambio con un attaccante: si è parlato, ad esempio, di Kolo Muani e di un possibile affare con il Paris Saint-Germain. Ma c’è anche un’altra ipotesi che potrebbe avere il benestare di Thiago Motta: uno scambio con il Manchester United con Zirkzee.

Juventus, scambio Zirkzee-Vlahovic: cosa può succedere

L’olandese, ex Bologna, sarebbe felice di tornare alla corte di Thiago Motta e il tecnico lo riabbraccerebbe volentieri. La Juve lo vorrebbe in prestito e lo United, con il passare dei giorni, potrebbe aprire a questa soluzione.

Se Zirkzee piace alla Juventus, Vlahovic rappresenta un profilo che da tempo è accostato al Manchester United che con Amorim va alla ricerca di un numero 9. Il favorito dell’allenatore portoghese resta Gyokeres che lo Sporting però non ha intenzione di cedere a gennaio, se non davanti al pagamento della clausola da 100 milioni. Così Vlahovic potrebbe essere un nome buono per rinforzare subito l’attacco e lo scambio con Zirkzee potrebbe mettere d’accordo tutti. Così scrive ‘fichajes.net’ che parla di trattativa in fase avanzata tra tutte le parti in causa.

Parti che, al di là delle considerazioni a livello tecnico, dovrebbero poi trovare la quadra economica che faccia contenti i due calciatori e i due club.