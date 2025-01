“Con Leao non è cambiato niente”: il portoghese sotto accusa

Rafa Leao ancora nella bufera, commenti duri sull’attaccante dopo l’ultima prestazione

Dopo la gioia della vittoria in Supercoppa italiana, ci si aspettava un Milan finalmente in grado di prendere in mano il suo destino in campionato, dove il rendimento finora è stato deficitario. Invece, contro il Cagliari è andato in scena un film già visto troppe volte. I rossoneri non sono andati al di là dell’1-1, risultato che rallenta ulteriormente la rincorsa verso i primi quattro posti in classifica.

E dire che, dopo un primo tempo deludente, la gara si era messa per il meglio con il vantaggio trovato da Morata. Subito pareggiato da Zortea con l’errore inusuale di Maignan. Quindi, ancora una volta, una lunga serie di occasioni da gol non concretizzate e altri due punti lasciati per strada.

C’è naturalmente malumore nell’ambiente per un risultato che non soddisfa. Conceicao attende rinforzi sul mercato anche se glissando nelle sue dichiarazioni, Milan sospeso in questo momento tra Rashford e Walker e impegnato anche su altre piste. Chiamato però anche a fare meglio nei suoi uomini chiave, che ieri hanno deluso. Anche Rafael Leao, che pure era reduce dalla grande prova in Supercoppa.

Il numero 10 è stato protagonista di una delle sue serate di scarsa lena, accendendosi solamente a tratti. Una prestazione che è stata sottolineata dalle pagelle negative sui giornali e dai commenti del giorno dopo che lo mettono sotto accusa.

Milan flop con il Cagliari: “Conceicao non fa miracoli, Leao resta incostante”

Una delle voci più critiche in merito è quella di Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’. Che in generale evidenzia come le prospettive per il Milan non siano facili.

In un post sul suo profilo ‘X’, ha commentato così la serata di San Siro: “Conceicao serviva certamente come allenatore di polso a una squadra anarchica come il Milan, ma non può fare miracoli. Dopo la Supercoppa, qualcuno si era illuso. Leao rimane un giocatore incostante, gli attaccanti non hanno l’istinto del killer. In questo modo, sarà dura arrivare al quarto posto“. Le prossime gare con il Como e con il Milan, da questo punto di vista, saranno assai indicative.