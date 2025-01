Juve bloccata: nuovo infortunio e affare saltato

Nuovo ko per il calciatore che complica i piani del club bianconero: la trattativa rischia di saltare definitivamente

Con il calciomercato ormai entrato nel vivo, la Juventus deve cercare di ottimizzare le tempistiche per regalare a Thiago Motta nuovi rinforzi. Complici i problemi numerici sia in attacco che in difesa, il club bianconero dovrà essere bravo a scegliere gli uomini giusti per il tecnico italo-brasiliano.

Cristiano Giuntoli è al lavoro su più fronti e, così come per la difesa, anche in attacco sono valutati diversi profili. Piace tanto Marcus Rashford, su cui c’è anche il Milan, ma il primo nome della lista bianconera è quello di Kolo Muani. Potrebbe invece sfumare definitivamente un’altra opzione per l’attacco bianconero, quella che porta a Niclas Fullkrug. Il centravanti tedesco infatti ha rimediato un infortunio nella sfida di FA Cup persa dal suo West Ham sul campo dell’Aston Villa e ha lasciato il campo dopo solo quindici minuti di gioco.

Juventus, infortunio per Fullkrug: l’acquisto si complica

Una notizia non buona per Graham Potter, che ha da poco preso il posto di Julen Lopetegui sulla panchina ‘Hammers’. L’ex manager del Chelsea aveva deciso di puntare sull’ex attaccante del Borussia Dortmund nella sfida del Villa Park.

Fullkrug lo aveva ripagato dimostrandosi prezioso in occasione del gol di Paqueta che ha aperto il match, ma attorno al 15′ ha subito un problema al tendine del ginocchio sinistro. Il centravanti si è accasciato a terra a centrocampo ed è stato subito sostituito da Danny Ings. Per il tedesco potrebbe trattarsi del secondo grave infortunio stagionale: il 31enne è già infatti rimasto ai box tre mesi per un problema al tendine d’Achille. E ora le prime voci dall’Inghilterra non sembrano fare ben sperare.

Il centravanti potrebbe fermarsi almeno per un altro mese: una situazione che chiaramente renderebbe impossibile un’operazione di acquisto da parte della Juventus, che si ritroverebbe giocoforza a depennare dalla propria lista uno dei candidati valutati per rafforzare il proprio attacco.