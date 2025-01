Vlahovic tiene sulle spine la Juve: fuori dal gruppo e ansia derby

La Juventus è attesa sabato dalla stracittadina dell’Olimpico contro il Torino: l’attenzione alla Continassa è rivolta sulle condizioni del bomber serbo

La Juventus prepara il delicato derby di sabato pomeriggio contro il Torino, fondamentale per dare un deciso cambio di rotta a una stagione al momento avara di soddisfazioni per la truppa di Thiago Motta.

L’attenzione alla Continassa è focalizzata soprattutto su Dusan Vlahovic e non solo per il braccio di ferro sul rinnovo contrattuale del bomber serbo. Il futuro in bianconero del numero nove è sempre più incerto e in estate le strade si dividerebbero senza la firma sul nuovo accordo oltre il 2026. Difficile che il divorzio si concretizzi adesso, mentre a fine stagione la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ potrebbe valutare di ripartire in attacco da un bomber diverso rispetto all’ex Fiorentina.

Vlahovic intanto tiene sulle spine la Juve e Thiago Motta anche sul campo e in vista della stracittadina del prossimo weekend nella tana del Torino. Il nazionale serbo anche oggi si è allenato a parte, svolgendo come martedì una seduta con carichi di lavoro personalizzata per smaltire un leggero affaticamento muscolare.

Juventus, le condizioni di Vlahovic e Conceicao in vista del derby con il Torino

L’attaccante ieri mattina si era presentato al J-Medical per degli accertamenti, che avevano dato esito negativo: nessun infortunio o problema particolare insomma per Vlahovic.

Filtra fiducia alla Continassa per la disponibilità contro il Torino del numero nove, che nei prossimi allenamenti dovrebbe tornare regolarmente in gruppo. Più complicato invece ipotizzare un rientro già nel derby per Francisco Conceicao, ko nel riscaldamento della semifinale di Supercoppa con il Milan a causa di un sovraccarico alla coscia. La situazione del portoghese verrà valutata giorno per giorno dallo staff medico bianconero, ma Thiago Motta potrebbe non rischiarlo per averlo al meglio nella successiva trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.

Chi non ci sarà sicuramente all’Olimpico è capitan Locatelli, out per squalifica: in mezzo al campo il tecnico italo-brasiliano pensa di arretrare Koopmeiners o dare una chance dal primo minuto a Douglas Luiz.