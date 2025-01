Juventus, Vlahovic si allena a parte: la verità sull’infortunio

Allarme in vista del derby per l’attaccante serbo che si è fatto visitare dallo staff medico bianconero: le ultime sulle sue condizioni

Piccolo allarme per Dusan Vlahovic quest’oggi in casa Juventus. L’attaccante serbo non si è allenato con il resto del gruppo ed ha fatto visita al J-Medical dove è stato quest’oggi anche Conceicao per valutare i progressi del suo infortunio.

Per Vlahovic soltanto lavoro differenziato con carichi di lavoro personalizzati, come successo anche per altri giocatori della Juventus. Nessun infortunio, a quanto pare, ed anche la visita al centro medico bianconero ha tranquillizzato: i controlli effettuati hanno confermato che per il giocatore è tutto in ordine.

Sospiro di sollievo quindi per Thiago Motta che nel corso della stagione ha già dovuto fare i conti con diversi infortuni, tra i quali anche qualche partita saltata dallo stesso Vlahovic. La possibilità di una sua assenza sarebbe stata un problema, considerato che la Juventus da inizio stagione non ha alternative di ruolo al serbo con Milik ancora fermo ai box dopo il nuovo infortunio patito in settimana.

Vlahovic, tra rinnovo e cessione a gennaio