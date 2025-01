Cessione Vlahovic senza rinnovo: la cifra per evitare una minusvalenza

Il centravanti serbo è approdato alla Juventus nel gennaio 2022 per 93 milioni di euro, inclusi i 10 di commissioni. Il suo contratto scade nel 2026

Giuntoli non si nasconde più. Ad alcuni intermediari avrebbe confidato di essere al lavoro anche per la cessione di Dusan Vlahovic. Non adesso, a meno di opportunità clamorose come uno scambio per Kolo Muani col PSG, ma nella prossima estate quando il serbo costerà meno a bilancio ed evitare una minusvalenza sarebbe impresa decisamente più alla portata.

Juventus, difficile il rinnovo di Vlahovic

Il Football director non ha mollato le discussioni per un eventuale rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2026, tuttavia un’intesa appare davvero ai limiti dell’impossibile. Il motivo è semplice: il classe 2000 e il suo agente non ci pensano proprio ad accettare la ‘spalmatura’ proposta. Passare dai 10 netti di adesso a una cifra più vicina agli 8 che ai 9 milioni, del resto, non sarebbe conveniente considerato che l’anno prossimo l’ingaggio salirà a 12. E che in teoria fra dodici mesi potrebbero accordarsi con un altro club a cifre, andando via da Torino a zero.

Juventus, non c’è feeling tra Motta e Vlahovic

Oltre al fattore contrattuale, dunque economico, c’è poi l’aspetto prettamente sportivo. Ovvero tattico, con Vlahovic lontano un miglio dal profilo di attaccante gradito a Thiago Motta. Il quale se l’è fatto andar bene viste le difficoltà della Juve a piazzarlo altrove. Ma sappiamo benissimo che avrebbe voluto e vuole tutt’ora quel Joshua Zirkzee con lui esploso a Bologna e che rappresenta il prototipo ideale di punta (mobile) per l’allenatore bianconero. Non a caso Giuntoli ci sta provando concretamente, col Manchester United che alla fine potrebbe aprire al prestito oneroso.

I numeri di Vlahovic in tre anni di Juventus: peso a bilancio l’anno prossimo e le cifre per evitare una minusvalenza

Vlahovic è approdato alla Juventus nel gennaio 2022 per 93 milioni di euro, inclusi i 10 milioni di commissioni. In tre anni con la maglia bianconera, il 24enne di Belgrado ha:

Disputato 124 partite

Segnato 53 gol

Realizzato 11 assist

Vinto 1 Coppa Italia

Tra ammortamento e ingaggio lordo, l’anno prossimo Vlahovic peserebbe a bilancio circa 42 milioni di euro. Qualora andasse via in questo calciomercato invernale, la Juve dovrebbe incassare una cifra intorno ai 40 milioni per evitare una minusvalenza. L’estate prossima, invece, servirebbero circa 30 milioni per evitare il medesimo spauracchio.