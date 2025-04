Serie A, il Milan espugna Venezia: 2-0 e polemiche. Strefezza manda ko il Genoa: il Como è salvo

Tre punti faticosi per i rossoneri che danno seguito al derby di Coppa Italia mentre la squadra di Fabregas può festeggiare

Si è aperta una domenica d’altri tempi in Serie A, con la maggior partite dei match concentrati in una giornata e due per ogni fascia oraria. Un bel tuffo nel passato per gli appassionati, anche se ovviamente le causa sono tragiche vista la scomparsa di Papa Francesco. Alle 12.30 si sono registrati due risultati dal sapore decisamente diverso: al ‘Penzo’ il Milan ha battuto il Venezia decisamente a fatica grazie a una rete arrivata dopo appena 5 minuti, poi condita con una rete nel finale di Gimenez.

Un risultato amministrato, neanche troppo bene in realtà visto che la squadra di Di Francesco trova prima il gol del pareggio – annullato per un fuorigioco minimo – e poi va vicina diverse volte alla rete. Non solo, perché i lagunari recriminano pesantemente anche per un episodio dubbio: Pavlovic contrasta Yeboah in area senza curarsi troppo del pallone ma per Manganiello niente rigore. Zerbin ci prova, sfiora la rete del finale ma il risultato non si schioda. Poi nei secondi finali Gimenez la chiude per il 2-0 finale. Il Milan espugna il ‘Penzo’ a fatica e sale a quota 54, in questo momento -5 dalla Conference ma con una partita in più. Il Venezia invece resta a 25, in zona retrocessione, e ora dovrà tifare Fiorentina e Atalanta che affronteranno Empoli e Lecce. Non ha più di questi problemi il Como, che grazie all’1-0 contro il Genoa e la quarta vittoria consecutiva può festeggiare la salvezza aritmetica. A decidere la rete di Strefezza al 59′ che porta gli uomini di Fabregas a quota 42 punti, a una sola lunghezza dal decimo posto del Torino impegnato tra poco a Napoli. E in attesa anche dell’Udinese che attende il Bologna.

CLASSIFICA SERIE A: Inter e Napoli 71; Atalanta 64; Bologna 60; Juventus e Lazio 59; Roma 57; Fiorentina 56; Milan 54*; Torino 43; Como 42*; Udinese 40; Genoa 39*; Verona 32; Parma 31; Cagliari 30; Lecce 26; Empoli e Venezia* 25; Monza 15.

*una partita in più