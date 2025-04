DIRETTA Serie A, Inter-Roma e Fiorentina-Empoli | Formazioni Ufficiali LIVE

Dopo le gare delle 12.30 che hanno aperto la giornata numero 34 del campionato di Serie A, ecco altre due sfide in programma alle 15

Il rinvio di Atalanta-Lecce, in programma venerdì, per il grave lutto che ha colpito la società salentina con la morte in ritiro del fisioterapista, ha spostato l’inizio della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A ad oggi. Ad aprire le danze ci hanno pensato Como-Genoa e Venezia-Milan, adesso è il momento di due partite molto interessanti.

Una dei tre match in programma sabato, e spostati a causa dei funerali di Papa Francesco, era quello tra l’Inter e la Roma. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono reduci da due pesanti in sconfitta, in campionato al fotofinish contro il Bologna di Vincenzo Italiano e nella semifinale di ritorno della Coppa Italia contro il Milan di Sergio Conceicao: un 3-0 netto che non lascia spazio ad interpretazioni. E mercoledì c’è il Barcellona di Flick per l’andata della semifinale di Champions League. Di contro, i giallorossi dell’allenatore Claudio Ranieri hanno battuto il Verona nell’ultimo turno di campionato e conservano ancora speranze di arrivare al quarto posto in classifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-ROMA

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Arnautovic, Martinez. All. S. Inzaghi

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Kone, Angelino; Pellegrini; Shomurodov, Dovbyk. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A: Inter e Napoli 71; Atalanta 64; Bologna 60; Juventus e Lazio 59; Roma 57; Fiorentina 56; Milan 54*; Torino 43; Como 42*; Udinese 40; Genoa* 39; Verona 32; Parma 31; Cagliari 30; Lecce 26; Empoli e Venezia* 25; Monza 15

*una partita in più

ARBITRO: Michael Fabbri (Sezione Ravenna)

L’altra partita delle ore 15 vede scendere in campo l’altra italiana ancora impegnata in Europa, la Fiorentina di Raffaele Palladino, che ospita l’Empoli di Roberto D’Aversa, alla disperata ricerca di punti salvezza.

I Viola arrivano a questo appuntamento dopo aver sconfitto a domicilio, e in rimonta, il Cagliari di Davide Nicola mercoledì scorso, nel recupero della partita non disputata il giorno di Pasquetta a causa della morte di Papa Francesco. Il quarto posto, l’ultimo utile per un posto nella prossima edizione della Champions League, è ancora a portata di mano. Di contro, gli azzurri si presentano a questa sfida da terzultimi in classifica, in coabitazione col Venezia di Eusebio Di Francesco e dopo il pareggio interno proprio contro i lagunari, in una estenuante sfida che valeva un pezzo di salvezza. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-EMPOLI

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Adli, Gosens; Gudmundsson, Beltran. All. Palladino

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismaijli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Solbakken; Esposito. All. D’Aversa

ARBITRO: Antonio Rapuano (Sezione Rimini)