Osimhen-Juventus, tifosi a bocca aperta: annuncio in diretta

La Juventus vive una fase delicata della propria stagione con campo e mercato che si intrecciano. C’è necessità anche in attacco e spunta l’annuncio su Osimhen

I problemi fisici di Milik e quelli contrattuali e di rendimento di Dusan Vlahovic fanno riflettere la Juventus. I bianconeri, che vivono un momento molto delicato della propria annata, stanno lavorando su presente e futuro della rosa a disposizione di Thiago Motta.

Prima di tutto servirà una scossa importante in campo in termini di risultati dopo la batosta incassata in Supercoppa Italiana con l’eliminazione lampo in semifinale. Poi spazio alle vicende di mercato tra una difesa da puntellare e un attacco che ha bisogno di alternative affidabili e di livello.

Giuntoli in questo senso si sta muovendo su più fronti, ed in particolare sul profilo di Joshua Zirkzee che al Manchester United non riesce proprio a ritrovare la sua dimensione. Come evidenziato da Calciomercato.it, il club inglese punta a salutare l’olandese e gli altri calciatori fuori dal progetto già a gennaio qualora ce ne fosse l’occasione. Lo United punta a una cessione a titolo definitivo, o in prestito con obbligo ma non è escluso che col passare del tempo possa andare incontro alle esigenze della Juventus.

Zirkzee è quindi un nome che scalda, eppure c’è qualcuno che per la Juve vedrebbe molto bene un altro ex Serie A come Victor Osimhen, il quale al momento è in prestito al Galatasaray dove si sta rilanciando a suon di gol.

Calciomercato Juventus, Adani invoca Osimhen: “Mi spiace non ci sia lui”

13 gol in 16 apparizioni con i Galatasaray per Victor Osimhen che dopo mesi difficili al Napoli è riuscito a ritrovare se stesso e un rendimento al top proprio in Turchia.

In attesa di capire quale sarà il suo futuro c’è chi di fatto lo vedrebbe bene alla Juventus. Lele Adani, ospite fisso della ‘Domenica Sportiva’ su ‘Raidue’, ha detto la sua: “La Juventus non è il Bologna? No, ma c’è questa connessione con Thiago Motta, quindi la richiesta sarebbe un po’ più avanzata. Ma come si vede, vale per gli allenatori, per i calciatori, per i dirigenti, il passaggio in una grande squadra come la Juventus è molto complicato”.

E quindi sui nomi per l’attacco: “Mi spiace che non ci sia un quarto nome rispetto a Füllkrug, Zirkzee e Kolo Muani, che è Osimhen, che secondo me sarebbe il compromesso più pronto, più di livello, per recuperare, rimontare e ambire a un successo“.