Frattesi via dall’Inter con lo scambio: la mossa che gela la Juventus

Rumours di mercato in aumento su Davide Frattesi, il centrocampista può lasciare i nerazzurri: attenzione a una operazione che può riguardare da vicino i bianconeri

La grande forza della rosa dell’Inter è sottolineata dal fatto che un giocatore come Davide Frattesi faccia fatica a trovare spazio. Il centrocampista ha dimostrato ripetutamente, quando chiamato in causa, di poter fare la sua parte per i nerazzurri, eccome, ma nonostante questo è ancora dietro nelle gerarchie della mediana dei campioni d’Italia, alle spalle dei vari Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.

Per Simone Inzaghi è certamente un lusso poter contare su un sostituto di questo genere. Ma l’ex Sassuolo vorrebbe chiaramente maggiore minutaggio sul terreno di gioco, che per il momento non ha ancora trovato (21 presenze in stagione, di cui però solamente otto da titolare). Ecco perché si torna a parlare di un suo possibile addio.

L’Inter non vorrebbe privarsi di lui, ma si tratta di una eventualità da considerare per il prossimo futuro. Difficile che possa verificarsi a gennaio, con il club campione d’Italia intenzionato a toccare il meno possibile nella propria rosa. Ci sono maggiori margini per qualche cambiamento in vista dell’estate. Tema di cui sulle nostre pagine abbiamo ripetutamente parlato negli ultimi giorni. L’Inter ha già individuato il possibile sostituto di Frattesi, tra alcuni profili futuribili come da nuovo piano di Oaktree. Non sono da scartare possibili operazioni con la Roma, con uno scambio tra Frattesi e Pellegrini. Ma attenzione anche a una nuova pista, che potrebbe, contestualmente, regalare una vera e propria beffa alla Juventus.

Frattesi nell’affare Zirkzee: Marotta fa fuori Giuntoli

Secondo ‘TeamTalk’, per Frattesi sarebbero arrivati sondaggi anche dall’Inghilterra. In particolar modo, Tottenham e Manchester United avrebbero sondato la possibilità di un trasferimento del centrocampista.

I ‘Red Devils’, per ammortizzare le richieste economiche dei nerazzurri – che non si discosteranno in ogni caso da una cifra intorno ai 35-40 milioni di euro – potrebbero mettere sul piatto Zirkzee. Un giocatore che a Marotta interesserebbe, eccome. Anche perché lo sottrarrebbe ai rivali di sempre a Torino. Nel frattempo, la Juventus insiste per Zirkzee e cerca la formula giusta con lo United, per trovare quel rinforzo offensivo tanto agognato nell’immediato.