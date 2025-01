Asse Inter-Roma: non solo Frattesi, scambio a sorpresa | CM.IT

Nuovo appuntamento con gli approfondimenti di mercato su CM.IT, il punto sulla situazione tra nerazzurri e giallorossi e tutti gli intrecci che non riguardano solo Frattesi

La sessione invernale di calciomercato potrebbe essere caratterizzata da varie sinergie tra i club italiani, un discorso che potrebbe poi spostarsi anche all’estate. Particolarmente interessante ciò che potrebbe accadere tra Inter e Roma, un asse di cui abbiamo parlato in un nuovo appuntamento di ‘Ti Amo Calciomercato’ sul canale Youtube di Calciomercato.it, insieme alla nostra direttrice Eleonora Trotta.

E’ da tempo che parliamo di un interesse per Lorenzo Pellegrini, da parte dell’Inter. Il centrocampista sta vivendo una situazione anomala alla Roma ed è inevitabile che in questi casi si inizi a parlare tra le società per verificare la fattibilità dell’operazione, magari attraverso qualche scambio. Non è un mistero che da tempo un pallino della Roma sia Frattesi, i giallorossi più volte hanno pensato di riportarlo a casa. Lo stesso giocatore, all’Inter, non è protagonista e continua a vivere un certo malessere. Certo, cedere Frattesi adesso appare difficile, visto che l’Inter non vuole toccare il gruppo, ma in vista dell’estate, stante questo stato di cose, diventerebbe un vero e proprio protagonista del mercato, dato che si tratta di un giocatore molto appetibile per diverse società, non soltanto per i capitolini. Quindi, oggi si parla di questo possibile scambio, ma non è l’unica ipotesi tra le due società.

Frattesi, Pellegrini, Mancini, Taremi: tutti i nomi in ballo tra Inter e Roma

Un nome che interesserebbe alla Roma, tra le fila nerazzurre, è Taremi, mentre dall’altra parte piace molto invece il profilo di Mancini. Da questo punto di vista, siamo ancora nel campo delle idee e non ci sono vere e proprie trattative in corso. Da quello che sappiamo, però, il difensore piace davvero a Inzaghi e a Ranieri serve un vice Dovbyk. Non significa che questo sfocerà davvero in una trattativa, ma vale la pena monitorare questa pista. Mancini si aggiunge così a Hien e Bijol tra i papabili per la difesa nerazzurra.

Attenzione poi all’ipotesi di uno scambio tra Frattesi e Mancini, giocatori che condividono lo stesso procuratore, Giuseppe Riso. Una ipotesi realizzabile per l’estate, anche perché il difensore, a Roma, non è più un incedibile, non essendo stato menzionato da Ranieri in quel tipo di lista. L’ingaggio tra i due calciatori è simile, la valutazione di Mancini potrebbe essere intorno ai 20-25 milioni di euro e quella di Frattesi non appare molto distante. Sarebbe più difficile invece imbastire uno scambio con Pellegrini, dato che quest’ultimo a oggi guadagna quasi il doppio dell’interista. Nel frattempo, però, sappiamo che su Pellegrini ci sono anche Napoli e Juventus, oltre alle pretendenti in Premier League.