Douglas Luiz, addio dopo sei mesi: la decisione della Juventus

Le ultime notizie relative al mercato bianconero e la possibile cessione del centrocampista brasiliano, arrivato la scorsa estate

Acquistato per oltre cinquanta milioni di euro, l’avventura di Douglas Luiz alla Juventus, non è mai decollata, tanto da poter volgere al termine già durante il calciomercato di gennaio.

L’affare, con l’Aston Villa, che ha coinvolto Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea, che hanno fatto scalo a Birmingham, prima di essere ceduti in prestito, rispettivamente al Bologna e al Valencia, può, dunque, essere già etichettato come un grande flop. Tra infortuni e scelte tecniche, il giocatore classe 1998 di Rio de Janeiro, non è andato oltre le tredici presenze, nove in Serie A, tre in Champions League e una in Supercoppa Italiana, per un misero bottino di 354 minuti. Ora la possibile separazione: la notizia arriva dall’Inghilterra, è Sky Sports a scrivere che il calciatore è davvero aperto a far ritorno in Premier League, dove ci sarebbero due squadre pronte ad ingaggiarlo. La richiesta della Juventus? I bianconeri vogliono garanzie sulla cessione, così da chiedere un prestito con obbligo di riscatto.

Non solo Douglas Luiz: quanti affari per la Juve e Giuntoli

La probabile partenza di Douglas Luiz non può certo essere una sorpresa, considerando il feeling mai sbocciato con Thiago Motta.

Il giornale non nomina le squadre interessate al brasiliano, ma è probabile che una di queste sia il Manchester United. Con i Red Devils potrebbe così nascere una trattativa che coinvolge anche Joshua Zirkzee, che è il nome in cima alla lista della spesa di Giuntoli per rafforzare il reparto offensivo.

Il calciomercato è solo all’inizio, ma come piĂą volte detto, la Juventus si appresta ad essere la grande protagonista di gennaio. Tra cessioni e nuovi acquisti gli affari che i bianconeri sono chiamati a portare a termine sono diversi: Danilo e Fagioli hanno le valigie in mano, con Thiago Motta che aspetta di abbracciare un nuovo attaccante, come detto, ma anche un difensore, che possa raccogliere l’ereditĂ di Bremer, che ha chiuso la stagione per infortunio al pari di Cabal.