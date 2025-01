Dall’Inter al Milan prima della Supercoppa: decisione presa

Poco prima dell’inizio del primo trofeo stagionale ecco la decisione presa: cambio casacca dal nerazzurro al rossonero

A Riyadh va in scena il derby: Inter e Milan si giocano il primo trofeo stagionale. In palio c’è la Supercoppa Italiana. Un’edizione a suo modo storica, perché in caso di vittoria Simone Inzaghi consoliderebbe il suo primato di allenatore più vincente della competizione e l’Inter raggiungerebbe la Juventus a quota nove. Allo stesso modo il Milan, con un successo, agguanterebbe i cugini a quota otto trofei, con Sergio Conceicao che solleverebbe la prima coppa in rossonero a neppure una settimana dal suo annuncio. Un vero e proprio record.

Ecco perché l’esito della gara, sicuramente, scriverà una pagina di storia del calcio italiano e dei derby meneghini. E tra i protagonisti in campo stasera potrebbero esserci anche diversi uomini mercato. Uno su tutti Davide Frattesi: il centrocampista è finito al centro delle voci di mercato, in particolare in merito ad un possibile approdo alla Roma. Un affare che difficilmente potrebbe concretizzarsi in inverno, ma che invece potrebbe essere più fattibile in estate. L’Inter non sembra al momento intenzionato a lasciar partire il giocatore e avrebbe poi più tempo per cercare eventuali sostituti, già sondati. Da Fabbian a Bernabé, passando per Ricci e Lorenzo Pellegrini.

Inter-Milan, Frattesi in rossonero: per i tifosi è l’uomo giusto

E proprio a proposito di mercato, nel sondaggio che abbiamo proposto su X, abbiamo chiesto, in ottica della sfida di Supercoppa, quale affare tra Milan e Inter cambierebbe maggiormente gli equilibri.

E proprio Davide Frattesi in rossonero è stata l’opzione maggiormente votata dai partecipanti al sondaggio con ben il 52% dei voti. Il Milan ha bisogno di rinforzi in mediana e Frattesi, con le sue capacità di inserimento, potrebbe fare comodo ai rossoneri. Allo stesso modo la squadra di Conceicao fa fatica in zona gol e per questo il nome di Mehdi Teremi, che il tecnico portoghese conosce bene visti i trascorsi al Porto, è stato scelto dal 28% dei partecipanti. Meno votate invece le opzioni che farebbero invece il percorso inverso. Il 12% ha votato per Fikayo Tomori all’Inter. Il futuro dell’inglese è da definire, visto che con Fonseca aveva perso il posto da titolare. Ora, con la nuova guida tecnica dovranno essere fatte le opportune valutazioni. Il giocatore piace soprattutto alla Juventus, ma l’ipotesi di un affare ‘alla Kalulu’ sembra essere complicata. Solo l’8% invece ha votato per Ismael Bennacer, da poco tornato a disposizione dopo un lungo infortunio.