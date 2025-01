Juventus, caos tra Giuntoli e Thiago Motta: “Punto di non ritorno”

Situazione delicatissima alla Juventus, ci sarebbe una frattura nei rapporti tra Thiago Motta e il dt: l’annuncio preoccupa

La sconfitta in semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan, per la Juventus, è stata un duro colpo. Il secondo ko stagionale ha fatto sfumare il primo possibile obiettivo e ha fatto iniziare decisamente di malumore il 2025 a tutto l’ambiente bianconero.

La ‘nuova’ Juventus, quella varata dopo la rivoluzione della scorsa estate, fa davvero fatica a decollare. Il rendimento di Thiago Motta e soci, zavorrato da troppi pareggi specialmente in campionato, non è entusiasmante e la distanza dalle prime posizioni della classifica sta iniziando a farsi consistente. Parallelamente, iniziano a emergere i primi dubbi sulla reale competitività ai massimi livelli della squadra, cui bisognerà porre rimedio con il mercato, o almeno provarci.

Sono tante le piste che il club sta seguendo per la finestra di gennaio e su cui vi stiamo aggiornando costantemente. Priorità alla difesa, dove serviranno almeno un paio di innesti. La Juventus ha un piano per strappare Antonio Silva al Benfica, ma parallelamente segue anche altri nomi come Hancko e Tomori. Si guarda anche all’attacco, dove non mancano ipotesi suggestive. Difficile per la Juventus arrivare a Marcus Rashford, c’è maggiore fiducia per il colpo Zirkzee. Ritorna di moda l’ipotesi Kalimuendo dal Rennes, ma nelle prossime settimane saranno tanti i rumours cui fare fronte.

Compito non facile, in ogni caso, per la Juventus, in un mercato in cui le risorse per fare mercato in entrata sono limitate. La dirigenza è chiamata a mosse importanti e azzeccate, ma emergono le prime dure critiche per Giuntoli, come quelle da parte di Giancarlo Padovan, ai nostri microfoni. E Padovan non è il solo a stigmatizzare l’operato del dt bianconero. Che starebbe vivendo in questa fase un rapporto complicato con l’allenatore Thiago Motta.

“Come con Allegri”: Giuntoli è di nuovo nel mirino

Lo spettro è quello di tensioni tra Giuntoli e l’allenatore, come avvenuto lo scorso anno quando a un certo punto la frattura con Allegri apparve evidente, specialmente a partire dalla gestione del mercato invernale. Ne è convinto il giornalista Graziano Campi.

“Tra Giuntoli e Thiago Motta si è superato il punto di non ritorno, siamo nella stessa situazione di un anno fa con Allegri“, ha spiegato sul proprio profilo su ‘X’ Campi. La sua idea è che anche in questo caso Giuntoli potrebbe optare per un mercato di gennaio estremamente parsimonioso, che andrebbe a condizionare non poco il rendimento della squadra. Della cosa, Thiago Motta non sarebbe affatto contento, chiedendo invece rinforzi a gran voce. Una rottura di questo tipo, se confermata, peserebbe non poco sul prosieguo dell’annata e in generale sulle prospettive del nuovo ciclo.