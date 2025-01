Inter, proposta a sorpresa: Asllani può aprire la strada al nuovo bomber

In Serie A piace molto l’albanese, che potrebbe diventare però un grimaldello per un attaccante che ai nerazzurri interessa parecchio

Mercato di gennaio aperto, le big sono pronte a fiondarsi sulle occasioni per rinforzare la rosa e magari lavorare anche in ottica futura. La Juventus è ovviamente la squadra che più di tutte avrebbe necessità, perché deve intervenire sia in difesa che in attacco. Due se non tre colpi invernali, che però ad ora sembrano ancora in alto mare. Antonio Silva piace tanto, ma costa altrettanto se non di più. E sugli altri nomi accostati ai bianconeri non ci sono grandi aggiornamenti. In avanti Zirkzee e Kolo Muani sono i profili più in vista, ma anche in questo caso c’è da lavorare parecchio.

Il Milan potrebbe provare a rinforzarsi a centrocampo, con la suggestione Dani Olmo per l’attacco, la Roma cerca un esterno destro e una punta mentre la Lazio è a caccia di rinforzi in mediana con Fazzini che resta il primo nome. L’Inter per ora osserva, non ha fretta di muoversi né particolare necessità, al netto dei problemi in difesa per gli infortuni di Acerbi e Pavard. Dei nerazzurri si sta parlando particolarmente in uscita, per Arnautovic e Correa, ma anche Frattesi tornato in orbita Roma ma difficilmente cedibile per questioni di tempistiche e di cifre. Ma Marotta è stato chiaro e chi vorrà essere ceduto potrebbe essere accontentato per trovare più spazio. Ne ha trovato poco fino ad ora anche Kristjan Asllani, appena 9 presenze in campionato, ma su di lui c’è qualche squadra interessata in Serie A che può creare scenari stuzzicanti per l’Inter.

Il Bologna interessato ad Asllani: il possibile intreccio con Castro

Secondo ‘Il Resto del Carlino’, il presidente del Bologna Saputo ha dato l’ok a degli investimenti nel mercato di gennaio per migliorare la rosa di Italiano e provare l’assalto all’Europa in un momento favorevole per la squadra. Tra gli obiettivi c’è un centrocampista, visto che Aebischer ed El Azzouzi non danno garanzie fisiche dopo dei lunghi stop, e Moro e Urbanski potrebbero andare via. Per questo, oltre al profilo di Arthur della Juventus (interessati proprio a Urbanski) che sarebbe stato proposto con ingaggio parzialmente pagato dai bianconeri, piacerebbe anche Asllani.

L’albanese è un nome molto gradito al Bologna, soprattutto se l’Inter dovesse aprire a un prestito. Una ipotesi che però in questo momento sembra parecchio complicata, soprattutto con questa formula. Inzaghi e Marotta non vogliono indebolirsi e toccare troppo, a meno di richieste esplicite da parte dei diretti interessati che comunque dovrebbero portare risorse fresche da reinvestire. Ma quello con i rossoblù è un filo diretto che i nerazzurri allaccerebbero volentieri, anche per discutere di Santiago Castro, talento che piace dalle parti di viale della Liberazione. Due suggestioni che in futuro potrebbero incrociarci e incontrarsi, magari con un’apertura già per lo stesso Asllani.