Napoli spietato contro una Fiorentina masochista: Conte torna in testa da solo

Neres, Lukaku e McTominay regalano agli azzurri il primo successo del 2025. Palladino snatura la squadra, viola a picco dopo l’ottimo pari con la Juve

Quanto è cinisco e spietato il Napoli di Conte, che chiude in testa alla Serie A in solitaria il suo girone d’andata aspettando i recuperi di Atalanta e Inter. Certo, tanto del suo ce l’ha messo la Fiorentina. In campo, con errori pacchiani dei suoi difensori, vedi Moreno, Dodò e Comuzzo, e prima ancora con Palladino che ha snaturato la squadra tornando alla difesa a 3. E, ma ovviamente facile col senno di poi, lasciando fuori due del calibro di Gudmundsson e Colpani.

Dopo una decina di minuti, il Napoli privo di Kvaratskhelia e Politano ha già preso controllo totale o quasi della partita, spaccata da un Neres imprendibile e dal prezioso lavoro di sponda di Romelu Lukaku. Gli azzurri chiudono avanti all’intervallo, tirando un sospiro di sollievo grazie all’annullamento del pari firmato Moise Kean. A inizio ripresa i viola partono forte, ma al di là di qualche spavento combinano davvero poco.

Il Napoli azzanna la Fiorentina: Olivera unica nota stonata

Una pezza ce la mette Meret, fresco di accordo per il rinnovo, poi una follia in area dell’esordiente Moreno chiude definitivamente i giochi: Lukaku non sbaglia dal dischetto. È 2-0 che diventa 3-0, il risultato definitivo, con la comica collaborazione di Dodò e Comuzzo. McTominay è freddo quanto Lukaku, lo scozzese mette così in cassaforte il primo successo del 2025 della banda Conte. Il primo di una lunga serie, perché questo Napoli lotterà per lo scudetto fino alla fine. Unica nota stonata l’uscita per infortunio di Olivera. Si attende un primo responso.

Tabellino Fiorentina-Napoli 0-3 e la classifica di Serie A aggiornata

MARCATORI: 29′ Neres, 54′ rig.Lukaku, 68′ McTominay

CLASSIFICA SERIE A: Napoli** 44 punti, Atalanta 41; Inter* 40; Lazio 35; Fiorentina* e Juventus 32; Bologna* 28; Milan* 27; Udinese 24; Roma, Torino e Empoli** 20; Genoa 19; Parma, Como e Verona 18; Lecce 16; Cagliari e Venezia** 14; Monza 10

*una partita in meno

**una partita in più

Serie A, Verona-Udinese dopo Fiorentina-Napoli e Empoli-Venezia: il calendario della 19esima giornata

Dopo Venezia-Empoli, terminata col punteggio di 1-1, e Fiorentina-Napoli, alle 20.45 andrà in scena la sfida tra Verona e Udinese. Il match si disputerà allo stadio ‘Bentegodi’.

Il calendario completo della 19esima giornata di Serie A:

SABATO 4 GENNAIO

Ore 15 Venezia-Empoli 1-1

Ore 18 Fiorentina-Napoli 0-3

Ore 20:45 Verona-Udinese

DOMENICA 5 GENNAIO

Ore 12:30 Monza-Cagliari

Ore 15 Lecce-Genoa

Ore 18 Torino-Parma

Ore 20:45 Roma-Lazio

MARTEDI’ 14 GENNAIO

Ore 18:30 Como-Milan

Ore 20:45 Atalanta-Juventus

MERCOLEDI’ 15 GENNAIO