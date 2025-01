Fiorentina-Napoli, pareggia Kean e scoppia il caos: perché il gol è stato annullato

Il bomber viola aveva risposto cinque minuti più tardi alla splendida rete di Neres. La squadra di Conte chiude così in vantaggio il primo tempo

Il Napoli è avanti 1-0 al ‘Franchi’ contro la Fiorentina dopo i primi 45′. Per ora sta decidendo il bellissimo gol di Neres alla mezz’ora. Lo svantaggio ha svegliato la squadra di Palladino, che è riuscita ad acciuffcare il pari dopo appena cinque minuti con Moise Kean.

Fiorentina-Napoli, annullato l’1-1 di Kean: immediatezza tra infrazione e gol

L’esultanza del bomber e del pubblico viola, però, è durata pochissimo. Tra le proteste dei tifosi e della panchina gigliata, la rete è stata subito annullata per un tocco con la mano dello stesso Kean.

Le prime immagini mostrate da ‘Dazn’ non chiarivano l’episodio, quelle successive hanno invece effettivamente mostrato come l’ex Juve, appena dopo lo stop in area, si aggiusti il pallone con il braccio/la mano, agevolandosi la conclusione a rete.

Il tocco risulta però essere davvero leggero, oltre che involontario. Situazione al limite, ma la decisione di arbitro e Var è corretta, dato che un tocco di mano/braccio – a prescindere se sia volontario o meno – è punibile in caso di immediatezza tra infrazione e realizzazione della marcatura.

Kean, stagione andata ben oltre le aspettative: già 15 gol in stagione

Kean uno dei migliori in campo della Fiorentina nel primo tempo del match valevole per la diciannovesima giornata di Serie A. La rete del pari, in caso di non annullamento, sarebbe stata la sedicesima in una stagione fin qui andata molto oltre le aspettative.

Il bottino del classe 2000 di Vercelli recita al momento 15 gol e 2 assist in 23 presenze, contemplando la gara in corso adesso a Firenze. Dove è approdato l’estate scorsa, dietro grande insistenza di Palladino – il quale lo voleva già al Monza – e per circa 13 milioni di euro bonus esclusi. Kean ha all’attivo 131 presenze in Serie A, 33 i gol e 5 gli assist. In carriera anche un’esperienza positiva al PSG, mentre in bacheca vanta 8 titoli di cui 3 Scudetti con la maglia della Juventus.