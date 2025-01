Frattesi e l’addio all’Inter: “Un piccolo fallimento di Inzaghi” – calciomercato.it

Focus a Inter Zone sulla mezz’ala nerazzurra che anche quest’anno fatica a trovare posto nell’undici titolare. Rispunta l’ipotesi Roma

Puntata bollente di ‘Inter Zone’, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it. Focus su Davide Frattesi, secondo le ultime indiscrezioni tornato a manifestare del malessere per il suo poco utilizzo anche in questa prima parte di stagione.

Finora il classe ’99 ha giocato 927′ tra campionato, Champions e Coppa Italia. Un totale di 20 presenze (9 da titolare, il resto spezzoni), con un bottino di 3 gol e 1 assist. Nelle ultime settimane ha perso un’ulteriore posizione nelle gerarchie di Inzaghi, finendo dietro Zielinski.

Frattesi rischia di essere “un piccolo fallimento di Inzaghi”, ha detto a ‘Inter Zone’ il nostro Lorenzo Polimanti a proposito dell’utilizzo dell’ex mezz’ala del Sassuolo, per caratteristiche un calciatore che non fa impazzire il tecnico nerazzurro. Non a caso Inzaghi preferirebbe più un profilo alla Luis Alberto che uno come Frattesi, preso due estati fa come sorta di alternativa a Barella.

In queste ore sono tornate alla ribalta dei rumors che parlano di una possibile partenza di Frattesi nel calciomercato invernale apertosi quest’oggi. Per il centrocampista romano riemerge l’ipotesi Roma, pronta all’ennesima rivoluzione. Un’ipotesi che aveva preso corpo già l’estate scorsa.

Frattesi alla Roma per soldi e Pellegrini: ostacolo Inter, anzi Oaktree

Frattesi alla Roma in cambio di soldi e un calciatore non centrale nei piani di Ranieri e del club dei Friedkin. Il nome è quello di Lorenzo Pellegrini, molto stimato da Inzaghi come scritto da Calciomercato.it nei giorni scorsi.

‘Corriere dello Sport’ e non solo: più di un media mainstream scrive di un possibile affare tra i nerazzurri e i giallorossi entro la fine di questo mercato di riparazione. Frattesi di ritorno nella Capitale, in quella Roma nella quale è cresciuto, per soldi e appunto il cartellino di Pellegrini da settimane sulla lista partenti della società capitolina.

Bisogna dire, però, che sarebbe difficile convincere l’Inter a privarsi di Frattesi nel bel mezzo della stagione, a meno di una proposta interamente in denaro davvero irrifiutabile. Pellegrini è sì apprezzato da Inzaghi, ma va per i 29 anni – gli stessi di Hermoso, respinto da Oaktree in estate – e ha un ingaggio lordo (circa 7,5 milioni bonus esclusi) superiore a quello di Frattesi, che è di circa 5,5 milioni.