Dalla Juventus al Milan, il prezzo è fatto: 60 milioni

Le strade di rossoneri e bianconeri sono destinate ad incrociarsi e non c’è soltanto Tomori: affare da sessanta milioni

Destini incrociati. Juventus e Milan affilano le armi perché quello di gennaio sarà un mese con incroci pericolosi. Bianconeri e rossoneri saranno chiamati ad affrontarsi due volte, prima in Supercoppa venerdì sera, quindi in campionato il 18 gennaio.

Due appuntamenti fondamentali per Thiago Motta, ma importanti anche per Conceicao: il duello arabo è l’occasione per provare a mettere in bacheca un trofeo, cosa che fa sempre piacere. Quello su territorio italiano è invece decisivo per la corsa Champions delle due formazioni, attualmente fuori dai primi quattro posti. Affare di campo e non solo tra Juventus e Milan con Giuntoli che sta tessendo la tela per regalare Tomori al suo allenatore.

L’inglese era fuori dai piani di Fonseca, ora bisognerà vedere se Conceicao deciderà di puntare nuovamente su di lui e quindi toglierlo dal mercato. Ad ogni modo, come raccontato dalla nostra redazione, i rossoneri partono da una valutazione superiore ai 30 milioni, ma sarebbero disposti a cedere il difensore soltanto davanti ad un’offerta di 25 milioni con i bonus. Tomori però non è l’unico calciatore che sul mercato può far incrociare le strade di Juve e Milan.

Juve e Milan, fissato il prezzo per Kolo Muani

Entrambe a caccia anche di un attaccante, con la Juventus che ha un’urgenza maggior rispetto al Milan comunque coperto dalla presenza di Morata e Abraham, le società sono state accostate a Kolo Muani, in uscita dal Paris Saint-Germain dove Luis Enrique gli preferisce Gonçalo Ramos.

Il francese potrebbe essere il nome buono per Thiago Motta e Conceicao, anche se non sarà semplice venire incontro alle richieste economiche della società parigina. Si parla, infatti, di una valutazione di sessanta milioni di euro. Questo il prezzo, stando a quanto riportato da ‘L’Equipe’, che il club transalpino ha fissato per la cessione dell’ex Eintracht Francoforte. Una cifra che metterebbe fuori dai giochi sia Juve che Milan, entrambe interessate al calciatore con una formula che prevede il prestito e rimandi tutto il resto a fine stagione.