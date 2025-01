Annuncio UFFICIALE da Torino: ha firmato fino al 2028

Brutte notizie per il Milan in vista di gennaio ma anche dell’estate: è arrivata una firma pesantissima che cambia gli scenari

Il mercato di gennaio si è ufficialmente aperto e le big sono pronte a rinforzarsi, anche se ad ora sembra tutto in alto mare. la Juventus da diverse settimane sa di dover regalare a Motta al più presto uno-due difensori, ma chiusure all’orizzonte non sembrano essercene. Così come in attacco si è parlato di Raspadori, ma ora Conte sta praticamente cercando in tutti i modi di chiudere la porta. E anzi vuole portare via anche Danilo ai bianconeri, che lo hanno già tagliato fuori.

L’Inter farà qualcosa solo a certe condizioni, verosimilmente in difesa, provando a sfoltire in avanti. E poi c’è il Milan e con il nuovo allenatore avrà bisogno per forza di cose di un po’ di assestamento, per cui Conceicao deve conoscere la rosa e poi dare indicazioni. Ad esempio su Tomori, così come su un possibile innesto a centrocampo che per i rossoneri è la priorità. Frendrup è uno dei nomi che interessano di più, ma chiaramente non l’unico visto che Belayhane piace parecchio alla dirigenza, così come piaceva a Fonseca. Il pallino principale però resta Samuele Ricci, regista e mediano del Torino che lo scorso anno è esploso e ha trovato anche la Nazionale. Quest’anno qualche problemino in più, soprattutto per via del momentaccio dei granata, ma il valore del calciatore non è stato mai in discussione. Ma le cose ora si sono complicate.

Ricci rinnova con il Torino: come cambiano le cose per Milan, Inter e Manchester City

Samuele Ricci è il giocatore su cui il Milan, in caso decidesse di fare follie già a gennaio, investirebbe con maggior forza. Cairo è come sempre bottega cara, per cui un eventuale colpo non sarebbe a buon mercato ma costerebbe circa 25 milioni. Ma sarebbe un arrivo anticipato in un reparto un po’ a corto di alternative di un certo tipo, con Fofana unica certezza e un Bennacer appena tornato dopo una lunghissima assenza e un po’ incognita.

Ma per il giocatore del Torino le cose ora si fanno ancora più complicate, perché dal primo luglio sarebbe stato a scadenza e quindi sicuramente più abbordabile. Invece in questi minuti i granata hanno ufficializzato il rinnovo di contratto di Samuele Ricci per ulteriori due anni, quindi fino al 2028. In questo modo, così come accaduto già con Bremer poi ceduto a peso d’oro alla Juve dopo il prolungamento, Cairo avrà molta più forza in sede di trattativa e potrà provare ad alzare il prezzo anche oltre i 30 milioni di euro. Un ostacolo in più per il Milan, così come per il Manchester City che è stato accostato al classe 2001 e anche per l’Inter che pure segue il calciatore da tempo.