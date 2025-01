Questo Vlahovic è un problema per la Juve: Giuntoli già a caccia del sostituto

Il centravanti serbo ancora a secco con l’ex Fiorentina: solo un gol in campionato su azione negli ultimi due mesi per il numero nove bianconero

La Fiorentina rimane tabù per Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ancora all’asciutto con la sua ex squadra e fischiato al momento del cambio con Nico Gonzalez da una parte dell’Allianz Stadium.

De Gea si è esaltato nel duello con il numero nove della Juventus, per l’ennesima volta nervoso in campo e includente in area avversaria. Pomeriggio da dimenticare per l’attaccante, beccato inoltre dai deprecabili insulti razziali dei tifosi ospiti. Vlahovic come a Monza non ha lasciato il segno, mancando il gol su azione in campionato che ormai non arriva da oltre due mesi (a San Siro contro l’Inter). Da fine ottobre sono soltanto 4 le reti messe a referto dal serbo in tutte le competizioni, la metà delle quali realizzate su rigore. Polveri bagnate per Vlahovic, che dopo un promettente inizio di stagione adesso sta faticando a trovare con frequenza la via del gol.

L’attaccante classe 2000 viaggia a una media di una rete su azione ogni 258 minuti, non in linea con il valore del giocatore e le attese del popolo bianconero. C’è un problema attacco per la Juve, considerando anche il lungo stop di Milik che finora non è mai stato a disposizione di Thiago Motta.

Calciomercato Juventus, rinnovo in salita per Vlahovic: addio senza accordo

Ieri contro la Fiorentina ci ha pensato Thuram a sostituirsi a Vlahovic negli ultimi sedici metri avversari, ma la doppietta del francese alla fine della giostra ha portato solo un punto alla ‘Vecchia Signora’.

Non è certamente un periodo facile per la Juventus e il bomber serbo, con le prestazioni negative in campo che certamente non aiutano i discorsi per il rinnovo di contratto. Il vertice tra la dirigenza della Continassa e l’entourage del giocatore, inizialmente previsto entro Natale, è slittato a febbraio dopo la fine del mercato invernale. Vlahovic è in scadenza nel giugno 2026 e permane ancora distanza sulle cifre dell’ingaggio visto che il bomber serbo non vorrebbe scendere sotto i 12 milioni netti a stagione, salario che andrebbe a percepire dalla prossima estate. Emolumenti quindi da oltre 23 milioni lordi all’anno, parametri decisamente fuori portata per la nuova politica intrapresa dal club bianconero.

La strada è in salita e senza l’accordo nei prossimi mesi il numero nove è destinato a lasciare la Juve a fine stagione. Vlahovic in estate avrà un costo a bilancio intorno ai 30 milioni di euro, che sarà la base di partenza sul quale trattare in caso di divorzio con la ‘Vecchia Signora’. Giuntoli intanto si sta muovendo per una nuova punta a gennaio, ma con vista giugno: Zirkzee è il sogno di Thiago Motta, mentre sul taccuino del capo dell’area tecnica rimane cerchiato in rosso anche il profilo di Jonathan David.