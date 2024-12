Milan e Inter gelate: servono 50 milioni per il nuovo Calhanoglu

Derby di mercato per le due società meneghine: l’assalto però potrebbe essere rimandato a giugno

Il Milan riparte da Sergio Conceicao dopo il ribaltone in panchina e l’esonero di Fonseca, ma intanto guarda al mercato per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico.

L’ex Porto dovrà valutare innanzitutto la posizione di alcuni giocatori in uscita, dove spicca certamente quel Tomori inseguito dalla Juventus: le due squadre si sfideranno venerdì nella seconda semifinale di Supercoppa e l’incrocio in Arabia Saudita servirà anche per discutere del futuro del difensore inglese. Il Milan cerca essenzialmente un centrocampista e oltre a Bondo nella vicina Monza continua a guardare con interesse anche a Samuele Ricci.

Il gioiello del Torino è da tempo nei radar del ‘Diavolo’ e per caratteristiche e potenziale convince l’intera dirigenza di Via Aldo Rossi. C’è un problema però per i rossoneri e si chiama Urbano Cairo: per liberare subito il centrocampista della Nazionale, il patron granata chiede una cifra vicina ai 50 milioni di euro.

Calciomercato Milan, l’assalto a Ricci rimandato a giugno: possibile derby con l’Inter

Il Torino infatti non vorrebbe privarsi a metà stagione di Ricci e rimanda tutto alla prossima estate, quando il patron Cairo è consapevole che dovrà cedere alle lusinghe delle big (come successo in passato con Bremer, Buongiorno e Bellanova) anche per il talento classe 2001.

Prima però i dirigenti del ‘Toro’ vorrebbero mettere nero su bianco al rinnovo contrattuale dell’ex Empoli, attualmente in scadenza nel giugno 2026. Ricci in estate sarebbe a un solo anno dalla scadenza e Cairo avrebbe meno margine di manovra per la cessione del giocatore. Con il prolungamento il Torino sarebbe invece sicuro di incassare una cifra importante, tra i 35 e i 40 milioni di euro. Certamente un po’ più trattabile rispetto alle richieste del ‘Toro’ per l’imminente finestra invernale, che aprirà i battenti il 2 gennaio. Il Milan rimane in prima fila e vigile per Ricci, ma occhio anche ai sondaggi dell’Inter che potrebbe affondare il colpo in mediana in caso di partenza la prossima estate di Calhanoglu.

Derby di mercato all’orizzonte, senza dimenticare però le insidie che arrivano da Oltremanica: il 23enne gioiello del Torino fa gola pure alle grandi d’Inghilterra, tra cui spicca il Manchester City dell’estimatore Guardiola.