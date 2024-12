Danilo rompe il silenzio: il messaggio alla Juve e ai tifosi dopo la bufera

Il difensore e ormai ex capitano è fuori dai piani della Juventus: sarà addio già nel mercato invernale, Napoli in pole per il brasiliano

Era nell’aria ma ieri la Juventus ha voluto ribadire il concetto: Danilo è fuori dai piani dei bianconeri ed è ufficialmente sul mercato a gennaio.

La dirigenza della Continassa già la scorsa settimana aveva comunicato all’ormai ex capitano di cercarsi una squadra e che non sarebbe più rientrato nei progetti della società (e del tecnico Thiago Motta) per il resto della stagione. Danilo lascerà la ‘Vecchia Signora’ con sei mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, fissata il prossimo 30 giugno. La Juve risparmierà circa 3 milioni lordi sull’ingaggio del difensore e chiede un indennizzo per lasciarlo partire nei prossimi giorni.

I bianconeri perciò non vogliono cederlo gratis, a differenza del brasiliano che vorrebbe liberarsi praticamente a parametro zero e scegliere così la sua prossima destinazione. Danilo spinge soprattutto per accasarsi al Napoli, che da alcune settimane a questa parte è in pressing per l’arrivo dell’ex Real Madrid e Manchester City alla corte dell’estimatore Antonio Conte.

Calciomercato Juventus, rottura con Danilo: c’è sempre il Napoli in pole

Il quasi 34 enne difensore sarebbe il profilo giusto per rinforzare la difesa dei partenopei e continuare a sognare lo scudetto, considerando la sua esperienza e duttilità in campo.

Danilo avrebbe un peso significativo anche a livello di leadership nello spogliatoio, con il Ds Manna che sta cercando l’incastro giusto per arrivare alla fumata bianca con la Juventus. Intanto il benservito al nazionale brasiliano ha scatenato la reazione dei tifosi della ‘Vecchia Signora’, che si sono divisi sulla decisione della società di mettere alla porta l’ormai ex capitano. Lo stesso Danilo, che questo pomeriggio non partirà con la squadra per l’Arabia Saudita in vista della Final Four di Supercoppa, nelle ultime ore e nel pieno della bufera sul suo futuro ha voluto lanciare un segnale sui propri social.

Dopo un lungo silenzio sul profilo Instagram, il difensore brasiliano ha pubblicato un post con la didascalia “Peace of mind” e corredato da alcune immagini: una sulla neve a petto nudo, un’altra con la frase motivazionale ‘Reset, restart, refocus’ e l’ultima foto con un ‘Forza Juve’ scritto su un foglio del J-Hotel. Dopo cinque stagioni e mezzo l’avventura di Danilo in bianconero è arrivata ormai al capolinea.