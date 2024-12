Svolta Napoli, UFFICIALE: rescissione contrattuale

L’addio è stato comunicato quest’oggi: il contratto è stato sciolto e ora il calciatore è libero di accordarsi con un altro club

L’addio ora è ufficiale: risoluzione del contratto e tutti contenti. L’annuncio è stato dato dal club questo pomeriggio dopo che è stato raggiunto l’accordo per la rescissione del contratto in essere.

Le strade del Napoli e di Mario Rui si separano quest’oggi dopo sei anni insieme: “La SSC Napoli e Mario Rui Silva Duarte – si legge nella nota diramata dalla società partenopea – comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione dei contratti in essere a partire dal 30 dicembre 2024”. Nel comunicato ci sono anche i ringraziamenti di rito al calciatore “per l’impegno profuso negli anni trascorsi in maglia azzurra” e l’augurio per il prosieguo della sua carriera.

Si chiude così una vicenda durata mesi con il portoghese fuori dai piani di Conte fin da quest’estate, ma capace di rifiutare qualsiasi tipo di destinazione nel mercato estivo. Ha detto no a diverse offerte, restando in azzurro senza vedere mai il campo. Così è arrivato oggi la risoluzione e l’addio definitivo.

Calciomercato Napoli, Mario Rui saluta: occhi su Danilo

Per Mario Rui si apre la possibilità ora di andare a caccia di un altro club a parametro zero, mentre con il suo addio si apre il mercato del Napoli che si preannuncia particolarmente intenso.

Il primo obiettivo è un difensore e il nome caldo è quello di Danilo, arrivato al punto di rottura con la Juventus. Il difensore brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2025, ma il Napoli lo vorrebbe prendere senza pagare alcun indennizzo al club bianconero.

Lo stesso direttore sportivo Manna nel pre-gara di Napoli-Venezia ha confermato l’interesse per il calciatore: “Con la Juventus non stiamo parlando. Danilo lo conosco bene ed è molto forte. Interverremo sul mercato in quella posizione solo a determinate condizioni”.