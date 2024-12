Niente da fare per l’Inter e Inzaghi: non partono per l’Arabia Saudita

Tre assenze nel gruppo nerazzurro per la spedizione a Riad in vista della Final Four di Supercoppa

Coperta corta per Simone Inzaghi in difesa in vista dello scontro di Supercoppa contro l’Atalanta, capolista in campionato insieme a Napoli con un punto di vantaggio sui nerazzurri di Inzaghi (che hanno però una gara in meno).

I campioni d’Italia vogliono ripetersi e difendere il titolo in Arabia Saudita, ma nella semifinale di giovedì sera a Riad non avranno mezza difesa a disposizione viste le assenze di Pavard e Acerbi. Due defezioni importanti per Simone Inzaghi e che stanno condizionando le rotazioni tra campionato e coppe dell’allenatore piacentino. Scelte obbligate così nelle ultime uscite per il mister nerazzurro, con diversi giocatori costretti agli straordinari in difesa e a stringere i denti, come ad esempio de Vrij non al meglio contro Como e Cagliari. L’olandese però ha smaltito i recenti acciacchi e guiderà la difesa interista nella sfida in Arabia con l’Atalanta, insieme all’ormai titolarissimo Bisseck e all’imprescindibile Bastoni.

Come detto poc’anzi niente da fare invece per Acerbi e Pavard, il cui centro è slittato ulteriormente rispetto alle iniziali previsioni post infortunio. Il difensore italiano ha avuto delle complicazioni dopo l’elongazione al bicipite femorale accusata a fine novembre nella trasferta di Verona, mentre il nazionale francese qualche giorno più tardi contro il Lipsia aveva accusato una distrazione sempre allo stesso muscolo della coscia.

Inter, emergenza difesa in Supercoppa per Inzaghi: Pavard e Acerbi restano a Milano

Pavard sarebbe dovuto rientrare entro la fine di dicembre e pronto per la Supercoppa, così anche Acerbi che dalle prime indiscrezioni avrebbe dovuto osservare uno stop di circa due settimane.

Gli scenari invece alla fine sono stati totalmente diversi, con la dirigenza di Viale della Liberazione che sembra orientata comunque a non tornare sul mercato nonostante la fragilità evidenziata negli ultimi mesi dall’esperto centrale ex Lazio, che il prossimo 10 febbraio compirà 38 anni. L’Inter rimane vigile sul mercato e alla opportunità che potrebbe presentare la finestra invernale, ma ad oggi non sono previsti nuovi innesti a gennaio e con la coppia Marotta-Ausilio al lavoro per pianificare i colpi della prossima estate. Niente Supercoppa quindi per Pavard e Acerbi, che non partiranno questo pomeriggio da Malpensa insieme al resto del gruppo per la spedizione in Arabia Saudita.

I due difensori – insieme al lungodegente Di Gennaro – resteranno così ad Appiano Gentile per proseguire nel programma di recupero, con l’obiettivo di tornare a disposizione di Inzaghi per la sfida di campionato del 12 gennaio sul campo del Venezia. Rispetto alle ultime uscite l’allenatore piacentino riavrà invece abile e arruolabile il jolly Darmian, che sembra destinato però alla panchina con Dumfries confermato titolare sulla corsia destra.