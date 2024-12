Danilo, decisione di Motta: i convocati Juve per la Supercoppa

Il brasiliano e il club bianconero sono ai ferri corti. Nella gara di ieri con la Fiorentina, il tecnico lo ha lasciato tutto il tempo in panchina

Decisione presa su Danilo in vista della Supercoppa italiana a Riad. La Juventus giocherà la seconda semifinale, avversario il Milan, venerdì sera. In caso di vittoria i bianconeri affronteranno in finale la vincente di Inter-Atalanta lunedì 6 gennaio.

Danilo non convocato per la Supercoppa: confermata la notizia di Calciomercato.it

Sta per finire l’avventura di Danilo alla Juve. Come anticipato da Calciomercato.it due giorni fa, il difensore non è stato convocato da Thiago Motta per la Supercoppa in Arabia. Si tratta della conferma definitiva, ufficiale della fine del rapporto tra il brasiliano e il club di Exor.

Juventus, Danilo vuole andare al Napoli

Ai margini del nuovo progetto sportivo, Danilo andrà via da Torino con cinque mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. Ha diverse offerte sul tavolo, in particolare da Brasile e Arabia, ma la sua scelta è ricaduta sul Napoli col quale è pronto a firmare fino a giugno 2026.

Antonio Conte lo vuole a tutti i costi per rinforzare il reparto arretrato e aggiungere esperienza alla squadra in chiave corsa allo Scudetto.

Presenze, gol, assist e trofei vinti: i numeri di Danilo con la Juventus

Il Ds azzurro Manna punta a prenderlo a costo zero, Giuntoli vuole un indennizzo. A meno di clamorose sorprese i due club troveranno una quadra. L’addio di Danilo alla Juventus è comunque certo, un addio che arriverà dopo cinque anni e mezzo.

Il 33enne di Bicas è sbarcato a Torino nell’estate 2019 dal Manchester City e nell’ambito dello scambio con Joao Cancelo. Con la maglia bianconera, il capitano del Brasile (lo è stato anche della Juve) ha vinto uno Scudetto (Sarri allenatore) e due Coppe Italia (Pirlo e Allegri). Nel complesso ha: