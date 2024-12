Inter, il film di Lautaro: le scintille, il ‘morso’ e la scelta di Inzaghi per l’attacco

L’attaccante argentino torna al gol, protagonista con la maglia nerazzurra: la situazione attuale e futura

Grande protagonista del 2024 dell’Inter, Lautaro Martinez ha chiuso l’anno come aveva iniziato, segnando. Un ritorno alla rete importante per il capitano interista, che contro il Cagliari ha trovato il sesto centro in Serie A.

Certo numeri lontani da quelli della passata stagione, ma Inzaghi si aspetta che la rete ottenuta nel successo contro i sardi possa rappresentare una svolta dal punto di vista realizzativo per il numero 10 nerazzurro. Martinez nel corso della stagione ha affrontato diverse difficoltà e ha faticato a trovare la via della rete. Forse per un’annata intensissima, condita dalla vittoria in campionato e anche da quella in Copa America, dove è stato grande protagonista. Poco il tempo per recuperare e poco il tempo per rifiatare, per un giocatore che non si è mai risparmiato nel corso delle partite. “Per noi non sarà mai un problema” ha affermato Simone Inzaghi al termine della sfida, sottolineando l’importanza che l’argentino riveste nello scacchiere nerazzurro.

Inter, Lautaro torna al gol: brutte notizie per Taremi

Come detto le difficoltà, soprattutto nel corso della stagione, non sono mancate. Momenti di tensione che si sono visti anche nel primo tempo di Cagliari.

Non è passato inosservato infatti il faccia a faccia con Yerry Mina e l’argentino, con un sospetto morso del giocatore nerazzurro. Segno di quanta tensione avesse Lautaro. Tensione certamente accumulata nelle ultime sfide visto che il gol mancava da inizio novembre, contro il Venezia. E da allora non erano mancati errori sottoporta, ulteriori momenti di tensione oltre ad essere stato graziato in alcune circostanze per interventi un po’ troppo veementi (come contro il Como).

Ora però Martinez è tornato al gol per la gioia di Inzaghi, la cui Inter continua ad essere la macchina da gol che abbiamo sempre ammirato, ma grazie soprattutto al contributo di tutta la squadra, fatta salvo l’eccezione degli altri attaccanti. Escludendo Thuram, sia Arnautovic che Taremi devono ancora sbloccarsi in campionato e la sensazione è che, con Lautaro che ha ritrovato la via della rete, la fiducia per l’iraniano e l’austriaco, sia destinata a diminuire. I due non hanno mai offerto prestazioni particolarmente brillanti e se Inzaghi ha già fatto disputare oltre 1260 minuti a Lautaro in campionato nonostante un periodo non brillantissimo, non è da escludere l’idea che questi minuti aumenteranno vertiginosamente, mentre le due alternative rischiano di vedere il campo ancora meno. Un primo segnale, certamente, potrà arrivare dalla Supercoppa, primo impegno del 2025.