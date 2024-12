Inzaghi raggiante: “2024 straordinario. Champions? Siamo all’Inter”

Le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria ottenuta contro il Cagliari: si guarda già al primo impegno del nuovo anno in Arabia Saudita

L’Inter chiude il suo 2024 con una vittoria, l’ennesima della gestione Simone Inzaghi. I nerazzurri conquistano tre preziosi punti sul campo del Cagliari, per la gioia del tecnico nerazzurro.

Inzaghi ha parlato al termine del match ai microfoni di ‘DAZN’, soffermandosi sul bel risultato ottenuto dalla squadra e sull’anno praticamente concluso. “I numeri sono sempre importanti, ho fatto i complimenti alla squadra a fine primo tempo. Abbiamo trovato una squadra tenace e ben organizzata che non aveva meritato le sconfitte contro Atalanta e Venezia. Abbiamo fatto un’ottima prestazione di squadra. Adesso partiremo per giocare la Supercoppa. Si chiude un 2024 straordinario, la vittoria della seconda stella ci unirà per sempre con i nostri tifosi. Guardiamo avanti, la Supercoppa la vinciamo da 3 anni e troveremo squadre che vorranno conquistarla come noi”.

Calci piazzati: “C’è grande disponibilità da parte di tutti. Ho la fortuna di avere uno staff che mi aiuta tantissimo. Abbiamo giocatori bravissimi nel calciare. Ci sono periodi in cui si incide di più, come nell’ultimo periodo e alcuni meno, bisogna gestirli”.

Lautaro più sciolto dopo il gol: “Assolutamente. Lui è il capitano, gli pesava questa situazione e non ne parlava. Ma noi dello staff gli dicevamo di stare tranquilli, ma lui non sarà mai un problema per l’Inter. Solo una soluzione”.

Vincere la Champions: “Siamo all’Inter ed è giusto dichiarare gli obiettivi. Sono nelle nostre corde. Servirà disponibilità da tutti i giocatori in questi prossimi due mesi, avrò bisogno di tutti, ma in questi tre anni e mezzo c’è sempre stata disponibilità da tutti”.