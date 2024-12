Thiago Motta sorride a metà: Koopmeiners c’è, nuovo stop per Nico Gonzalez | CM.IT

La Juventus prepara la sfida in campionato all’Allianz Stadium contro la Fiorentina: le ultime dalla Continassa tra rientri e possibili assenze per il tecnico bianconero

Tre buone notizie e una cattiva per Thiago Motta a due giorni dallo scontro Champions contro la Fiorentina, in programma domenica pomeriggio all’Allianz Stadium.

Il tecnico della Juventus, oltre a Koopmeiners, ritrova anche capitan Danilo e Douglas Luiz per il match contro i viola valido per la 18° giornata del campionato di Serie A. Sia l’olandese che i due brasiliani si sono allenati insieme al resto del gruppo nella seduta odierna e rientreranno nella lista dei convocati di Motta. L’ex Atalanta si era fermato a scopo precauzionale al termine del primo tempo dell’ultimo match vinto sul campo del Monza, con i successivi esami che avevano escluso lesioni all’adduttore della coscia.

Danilo invece ha saltato la trasferta in Brianza per una leggera distorsione alla caviglia, mentre Douglas Luiz aveva accusato qualche fastidio due settimane fa contro il Venezia e svolto degli allenamenti personalizzati per ritrovare la migliore condizioni.

Juventus, l’ex Nico Gonzalez a rischio per lo scontro Champions con la Fiorentina

Un po’ come farà nei prossimi giorni anche Nico Gonzalez e qui arriviamo alla tegola di giornata per Thiago Motta e la Juventus. L’argentino potrebbe saltare infatti la sfida da ex con la Fiorentina e oggi si è allenato individualmente alla Continassa, secondo un programma di lavoro concordato per smaltire e ottimizzare i carichi di lavoro dopo il precedente infortunio, che lo aveva costretto a uno stop di oltre due mesi e mezzo.

Domani dopo rifinitura – come appreso da Calciomercato.it – si valuteranno le condizioni di Nico Gonzalez e Motta deciderà se aggregarlo al gruppo per la sfida contro l’undici di Palladino. Certamente sarebbe un’assenza pesante per la Juve, considerando l’ottima prestazione e il gol decisivo del numero 11 contro il Monza. Nulla di preoccupante però per il nazionale campione del mondo, con Thiago Motta e il suo staff che vogliono evitare ricadute in vista dei prossimi appuntamenti, in primis la Final Four di Supercoppa a inizio gennaio in Arabia Saudita.

Se Nico non dovesse recuperare si tornerebbe all’antico sulla trequarti, con Koopmeiners dietro Vlahovic e Thuram al fianco di Locatelli a centrocampo. In difesa invece è previsto il ritorno da titolare sulla corsia sinistra di Cambiaso, che era tornato in campo nella ripresa domenica scorsa a Monza. Sempre fuori causa – oltre ai lungodegenti Bremer, Cabal e Milik – anche Weah e Rouhi.