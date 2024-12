PAGELLE E TABELLINO MONZA-JUVENTUS 1-2: Nico Gonzalez lascia il segno, Vlahovic inconcludente

Voti, top e flop della sfida dell’U-Power Stadium valevole per la 17° giornata del campionato di Serie A. Decisiva la zampata del nazionale argentino

La Juventus torna alla vittoria dopo quattro pareggi consecutivi ed espugna il campo del Monza grazie alla zampata decisiva di Nico Gonzalez.

Il nazionale argentino torna titolare e realizza il secondo gol consecutivo dopo la maglia in Coppa Italia con il Cagliari, rilanciando la formazione di Thiago Motta. Il jolly McKennie apre le danze, mentre un mai domo Monza riesce a ristabilire subito le distanze con il primo centro in Serie A di Birindelli. Prima dell’intervallo è la zampata di Nico Gonzalez a consegnare tre punti pesantissimi a Motta, mentre il collega Nesta rimane mestamente all’ultimo posto in classifica nonostante una prestazione nel complesso positiva dei brianzoli.

MONZA

Turati 5

Pedro Pereira 5,5 (70′ Ciurria 6)

D’Ambrosio 5,5 (82′ Izzo SV)

Pablo Marì 6,5

Carboni 5,5

Birindelli 7 (85′ Sensi SV)

Bondo 6

Bianco 5,5

Kyriakopoulos 6

Caprari 6

Mota 5,5

Allenatore: Nesta 6

TOP Monza: Birindelli 7 – Splendida la volée del figlio d’arte (papà ex bianconero), a pareggiare il primo vantaggio della Juventus. Primo centro in Serie A e pericolo costante sulla corsia sinistra della squadra di Motta.

FLOP Monza: Turati 5 – Incerto nelle uscite: ha sulla coscienza le due reti di McKennie e Nico Gonzalez. Si riscatta parzialmente nella ripresa sempre sull’argentino e su Yildiz.

JUVENTUS

Di Gregorio 6

Savona 6

Gatti 5,5

Kalulu 5,5

McKennie 6,5 (90′ Fagioli SV)

Locatelli 6,5

Koopmeiners 6,5 (46′ Thuram 6)

Conceicao 6 (85′ Mbangula SV)

Nico Gonzalez 7 (64′ Cambiaso 6)

Yildiz 6

Vlahovic 5 (85′ Adzic SV)

Allenatore: Thiago Motta 6,5

TOP Juventus: Nico Gonzalez 7 – Secondo gol consecutivo, stavolta pesantissimo per l’economia del campionato bianconero. Spina nel fianco per il Monza, ha grande fame e voglia di riscatto dopo il lungo stop per infortunio. Come un nuovo acquisto per Thiago Motta… e che acquisto!

FLOP Juventus: Vlahovic 5 – Chiede per due volte il rigore nel secondo tempo, facendo innervosire i difensori del Monza e il pubblico di casa. Combina poco in area avversaria, faticando a destreggiarsi dall’attenta marcatura di Pablo Marì. Si agita all’uscita dal campo: inconcludente.

Serie A, il tabellino di Monza-Juventus: jolly McKennie, Turati incerto

MONZA-JUVENTUS 1-2

13′ McKennie; 22′ Birindelli (M); 39′ Nico Gonzalez

Monza (4-4-2): Turati; Pedro Pereira (70′ Ciurria), D’Ambrosio (82′ Izzo), Pablo Marì, Carboni; Birindelli (85′ Sensi), Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Caprari (85′ Maric); Mota. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Izzo, Postiglione, Colombo, Forson, Martins. Allenatore: Nesta

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie (90′ Fagioli); Locatelli, Koopmeiners (46′ Thuram); Conceicao (85′ Mbangula), Nico Gonzalez (64′ Cambiaso), Yildiz; Vlahovic (85′ Adzic). A disposizione: Perin, Pinsoglio. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Massa (sez. Imperia)

VAR: Fabbri

Ammoniti: Pedro Pereira (M), Conceicao (J)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 4′; spettatori 15.479