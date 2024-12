Monza-Juve, Koopmeiners fuori all’intervallo: ecco il motivo

Dura soltanto 45 minuti la partita di Teun Koopmeiners, sostituito dopo il primo tempo da Thuram nel match di campionato dell’U-Power Stadium

Si ferma Teun Koopmeiners nella Juventus, vittima di un problema muscolare nel primo tempo del match in casa del Monza.

Infortunio all’adduttore della coscia per il centrocampista olandese, con Thiago Motta che anche a scopo precauzionale lo ha lasciato negli spogliatoi all’intervallo. “Abbiamo preferito non rischiare“, ha spiegato lo stesso allenatore bianconero ai microfoni di ‘DAZN’ prima dell’inizio della ripresa. Al posto di Koopmeiners in campo Thuram, che si è piazzato in mediana al fianco di capitan Locatelli. L’ex Atalanta si era già fermato lo scorso ottobre per un fastidiosissimo guaio alla costola, restando ai box circa tre settimane.

🏟️ #MonzaJuve – Lo striscione della curva brianzola per #DiGregorio: “Ciao DiGre, le tue parate la nostra storia”. Il portiere bianconero ha ringraziato i suoi ex tifosi, prima di prendere posizione tra i pali 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/jyQlOzk5iw — Giorgio Musso (@GiokerMusso) December 22, 2024

Koopmeiners questa sera era stato confermato a centrocampo (stavolta in coppia con capitan Locatelli), come successo martedì scorso in Coppa Italia contro il Cagliari. Intanto, prima dell’inizio del secondo tempo, la curva del Monza ha omaggiato Michele Di Gregorio: “Ciao DiGre, le tue parate la nostra storia“, con il portiere della Juve che ha ringraziato i suoi ex tifosi prendendo posto tra i pali.