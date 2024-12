Milan, poker di rimpianti: De Ketelaere e gli altri ‘epurati’ fanno scintille

Charles De Ketelaere guida il gruppo di ex milanisti in grande spolvero: i dati che bocciano il mercato rossonero

La storia del calcio è piena di giocatori che non sono riusciti a esprimersi al massimo all’interno di un determinato contesto, nonostante il grande talento, trovando invece piena realizzazione altrove. Una parabola che però stanno vivendo diversi ex giocatori del Milan, alimentando, eccome, i rimpianti del ‘Diavolo’ per le scelte di mercato compiute, forse non particolarmente lungimiranti.

Impossibile non posizionare in cima a questo elenco Charles De Ketelaere. Che non solo si è tolto la soddisfazione di colpire la sua ex squadra qualche settimana fa, ma in generale è autore, in questa stagione come nella precedente, di un rendimento clamoroso in positivo. Il belga, voluto da Maldini, è stato bocciato forse troppo frettolosamente. E i suoi numeri stanno lì a testimoniarlo. 10 gol e 9 assist in 24 gare disputate fin qui nel 2024/2025, con la doppietta all’Empoli ciliegina sulla torta. Ma è stato un weekend in cui i rimpianti del Milan si sono moltiplicati, dato che ad andare in gol sono stati davvero tanti ex.

De Ketelaere show e non solo: anche Pobega, Saelemaekers e Colombo sugli scudi

Ci hanno messo un po’ a carburare, gli altri, per vari motivi, ma adesso si stanno prendendo la scena. Come nel caso di Saelemaekers, a lungo fuori per infortunio, ma oggi vera arma in più della Roma.

Un gol e un assist nel 5-0 contro il Parma, siamo a 2 gol e 2 assist in 527 minuti giocati. La sensazione è che il giocatore farà assai comodo a Ranieri da qui in avanti. E delle sliding doors tra Saelemaekers e Abraham è fin troppo facile parlare.

E’ mancato a lungo anche Pobega, che ora però si sta prendendo il Bologna. Due gol nelle ultime due giornate, colpendo al cuore Juventus e Torino. Viste le carenze milaniste a centrocampo, chissà se non sarebbe stato il caso di insistere su di lui.

Infine, Lorenzo Colombo sta trovando la sua dimensione a Empoli. Inutile il gol con l’Atalanta per portare via punti da Bergamo, ma il suo bilancio sale a cinque reti stagionali in tutte le competizioni.