Inter, ora Inzaghi può rinnovare: primo rinforzo dal Barça

L’Inter si avvicina a grandi passi alla conferma di Simone Inzaghi ed in tal senso arriva una svolta importante. Il primo rinforzo, infatti, può arrivare direttamente dal Barcellona, prossimo avversario in UEFA Champions League.

Siamo in una fase delicatissima, come era però ovviamente ampiamente prevedibile, della stagione dei nerazzurri. La cocente eliminazione patita in Coppa Italia per mano degli acerrimi rivali del Milan non solo ha fatto crollare i sogni di triplete di Simone Inzaghi e dei suoi. Ma, associata alla sconfitta pesante contro il Bologna in campionato, desta non poche preoccupazioni. In vista sicuramente dello scatto finale di campionato con il Napoli di Antonio Conte che non vuole assolutamente mollare. Ma anche in chiave Champions League.

L’Inter, infatti, dovrà vedersela con un Barcellona che sotto la guida di Hansi Flick sembra essersi completamente ritrovato. E che può generare in vista dell’estate anche una trattativa molto interessante e che può spingere anche Simone Inzaghi verso il rinnovo a prescindere da quelli che saranno i verdetti finali di questa annata. In tal senso, si tratta di un profilo che può essere davvero estremamente funzionale sicuramente al progetto di Beppe Marotta ed anche molto utile dal punto di vista tecnico e tattico. Andiamo a vedere le ultime notizie da questo punto di vista.

Inter, rinforzo dal Barcellona per l’estate: può spingere Inzaghi verso il rinnovo

Nonostante non si placano le voci che vogliono Simone Inzaghi via dall’Inter, secondo la Gazzetta dello Sport il suo rinnovo arriverà anche nel momento in cui non si dovesse centrare neanche un titolo in questa annata. Ed a spingerlo ancora di più a firmare con i nerazzurri potrebbe esserci un rinforzo che arriva direttamente dal Barcellona. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, infatti, l’Inter si sta muovendo con interesse sulle tracce di Eric Garcia, roccioso difensore centrale dei catalani.

In questa stagione non ha giocato con troppa continuità, ma si tratta di un calciatore che ha un potenziale enorme e che si sposa perfettamente con le esigenze indicate dal fondo Oaktree in sede di mercato. E’, infatti, un classe 2001 ed ha il contratto in scadenza nel 2026, che lo rende anche estremamente compatibile con le esigenze tecniche ed economiche dell’Inter.

Secondo Transfermarkt, infatti, ha un valore da 15 milioni di euro, ma il Barcellona può cederlo anche a meno vista l’imminente scadenza del contratto. Eric Garcia per l’Inter di Simone Inzaghi può essere perfetto, dal momento che può agire in ogni posizione di una difesa a tre e questo lo rende estremamente funzionale. Soprattutto in caso di addio di De Vrij ed Acerbi.