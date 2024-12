Abraham e Saelemaekers, destini diversi: il futuro dopo Milan-Roma

Le ultime sul futuro dell’attaccante inglese e dell’esterno belga. Domenica a San Siro saranno avversari per la diciottesima giornata di Serie A

Se fosse stato per Paulo Fonseca, oggi Alexis Saelemaekers sarebbe ancora in rossonero e molto probabilmente un punto fermo della sua squadra.

Nelle ultime ore del calciomercato estivo, però, il belga è volato a Roma, permettendo a Tammy Abraham di sbarcare a Milano. Il doppio affare è andato in porto con la formula del prestito secco, con la promessa che le parti si sarebbero aggiornate più avanti. Domenica i giallorossi saranno a San Siro per affrontare proprio il Diavolo e sarà un’occasione per fare il punto della situazione.

L’ex Bologna, dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per un bel po’, è finalmente tornato a disposizione di Claudio Ranieri, che gli ha affidato subito un ruolo da protagonista. Domenica è arrivata una super prestazione oltre ad un grande gol, facendo crescere i rimpianti dei tifosi del Milan e un po’ anche di Fonseca, che nel suolo ruolo – con lo spostamento di Pulisic al centro – ha dovuto adattare Yunus Musah o far giocare il deludente Chukwueze. Viene facile pensare, per come interpreta il ruolo di esterno di destra, che Saelemaekers, al Milan sarebbe diventato presto un titolare inamovibile. Fonseca, d’altronde, ne aveva parlato benissimo, prima che il club decidesse di cederlo in prestito.

Milan-Roma, è Abraham vs Saelemaekers: il punto sul loro futuro

Ora tutti a chiedersi cosa ne sarà di Saelemaekers. Oggi, in attesa di aggiornamenti tra le parti, la situazione è molto semplice: il belga a fine stagione farà ritorno al Milan, che prima di lasciarlo andare nella Capitale, si è garantito un’opzione per il rinnovo fino al 30 giugno 2027. Il calciatore, dunque, non arriverà con un solo anno di contratto.

Il futuro di Saelemaekers in estate è stato legato a quello di Tammy Abraham, ma in futuro le due trattative potranno essere separate. Anche perché ad oggi, il Diavolo – avendo intenzione di regalarsi un nuovo centravanti – non è intenzionato a riscattarlo. Il rendimento non è negativo, ma non è considerato proporzionale al suo stipendio da più di 4 milioni di euro netti a stagione. L’inglese dunque è destinato a far ritorno nella Capitale, anche se lì sarà certamente di passaggio. Per quanto riguarda Saelemaekers, molto dipenderà dalla sua volontà , ma il Milan sa di avere tra le mani il cartellino di un giocatore importante