Milan, Pobega la carta per il colpo a centrocampo 

Il centrocampista italiano sta dimostrando tutto il suo valore al Bologna. I rossoblu possono così riscattarlo, ma ci sono altre possibilità

Dopo qualche problema fisico, che ne ha condizionato tutto l’inizio di stagione, Tommaso Pobega è diventato un titolare inamovibile del Bologna di Vincenzo Italiano. È stato proprio il tecnico siciliano a spingere per l’arrivo del centrocampista cresciuto nelle giovanili del Milan, che sta ripagando la fiducia con prestazioni improntati e qualche gol ( sono già tre in undici gare).

Ora, inevitabilmente, in casa rossoblu si sta pensando al suo riscatto, fissato ad una cifra sui dieci milioni di euro. Il Diavolo così è pronto ad incassare i soldi della sua cessione, ma attenzione ad un’altra ipotesi, quella di utilizzare Pobega come pedina di scambio.

Tra i rossoblu d’altronde non mancano gli elementi interessanti da portare in rossonero. Uno su tutti quel Ferguson che da un paio d’anni è finito nel mirino dei grandi club, Milan compreso, ma soprattutto della Juventus. In primavera della scorsa stagione la lesione del crociato ha bloccato una cessione che appariva scontata. Il centrocampista tuttofare aveva dimostrato di meritare una grande occasione.

Milan, non solo Ferguson: altri affari senza la permanenza a Bologna di Pobega

Grande occasione che inevitabilmente è destinata a ripresentarsi. È verosimile dunque che i migliori club italiani, ma anche inglesi tornino a bussare alla porta del Bologna presto. La sua valutazione non è certo bassa e i rossoblu non lo cederanno per meno di 25 milioni, ma come detto, il cartellino di Tommaso Pobega può servire per abbassare il prezzo.

Il calciatore italiano, a prescindere dal riscatto del Bologna, troverà comunque una nuova squadra intenzionata ad acquistarlo a titolo definitivo. Il suo nome è sul taccuino di diversi team di medio/alto livello. Pobega piace all’Atalanta, al Genoa e sopratutto al Torino. E sia con il Grifone che con il club granata, il Diavolo può intavolare diverse trattative: Samuele Ricci e Morten Frendrup sono infatti due profili sul taccuino di Geoffrey Moncada. Un’altra squadra, infine, che potrebbe decidere di investire su Pobega è la Fiorentina, alla ricerca di forze fresche a metà campo.